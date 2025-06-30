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「挺學忠．不同意罷免」總部虎尾成立　地方齊聲力挺丁學忠

▲立法委員丁學忠於虎尾鎮成立「挺學忠．不同意罷免」總部，大會現場湧入數千名鄉親力挺。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立法委員丁學忠於虎尾鎮成立「挺學忠．不同意罷免」總部。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

立法委員丁學忠昨（28）日於虎尾鎮成立「挺學忠．不同意罷免」總部。大會現場湧入數千名鄉親力挺，展現基層強烈的反罷免民意，國民黨主席朱立倫、雲林縣長張麗善懇切呼籲大家7月26日一定要出門，投下「不同意罷免」的一票，守護民主、守住好立委。

國民黨主席朱立倫、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄、謝龍介、柯志恩，以及民眾黨立委張啟楷、無黨籍立委高金素梅均到場力挺丁學忠，展現跨黨派支持。現場氣氛熱烈，旗海飄揚，口號響徹虎尾。丁學忠表示，這場罷免是一場缺乏正當性、動搖民主制度的政治鬥爭，整個過程勢必充斥抹黑與謠言，鄉親不要因被挑釁生氣而讓社會付出更多不必要的代價。

丁學忠指出，他與張嘉郡、許宇甄立委合作為雲林爭取超過56億元建設經費，改善強化雲林基礎建設。並促成高鐵雲林站每週常態增開20班車次。推動《財政收支劃分法》修法，為雲林爭取每年新增149億元財源，可以做更多建設、更多社會福利；修正「艱苦人條款」，減輕弱勢家庭喪葬壓力；爭取提高公糧收購價，加碼休耕與轉作獎勵，全力守護農民權益。

▲立法委員丁學忠於虎尾鎮成立「挺學忠．不同意罷免」總部，大會現場湧入數千名鄉親力挺。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立法委員丁學忠於虎尾鎮成立「挺學忠．不同意罷免」總部，大會現場湧入數千名鄉親力挺。（圖／記者游瓊華翻攝）

國民黨主席朱立倫表示，丁學忠委員上任一年多，在修法、為地方爭取建設經費，表現亮眼，是個認真稱職的立法委員，鄉親選他進入立法院，但民進黨選輸翻桌不認帳，發動惡意大罷免。也提到，若民進黨、賴清德政府這次大惡罷得逞，未來台灣民主將走回頭路，未來他們縣市長、立委、議員，甚至鄉鎮市長、代表選輸了，滿一年就會再發動惡罷，傷害民主與社會和諧。

雲林縣長張麗善表示，丁學忠在一年內成績亮眼、問政認真，完全沒有任何貪瀆失職行為。她嚴正指出，若罷免成功，將陷台灣於「選輸就罷」的惡性循環，民主將不再穩定。她強調，「雲林縣不同意罷免大聯盟」受到廣大鄉親支持，大家要用選票守住民主與正義。

立委張嘉郡表示，如果立委因為監督政府就被罷免，誰還敢為人民講話？她提醒鄉親，不投票就是讓惡意得逞，只有蓋下「不同意罷免」，才能讓學忠留下，讓雲林建設繼續前行。與會的立委謝龍介、柯志恩、張啟楷、高金素梅、許宇甄也一致表示，丁學忠是基層認可、有問政實力、為民喉舌的好立委，大家應齊心守護，踴躍投票，用行動支持認真做事的好人才。

▲立法委員丁學忠於虎尾鎮成立「挺學忠．不同意罷免」總部，大會現場湧入數千名鄉親力挺。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲國民黨主席朱立倫表示，丁學忠委員上任一年多，在修法、為地方爭取建設經費，表現亮眼，是個認真稱職的立法委員。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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