馬文君游顥罷免案　中選會：成案與否、投票日7/18決議

▲馬文君、游顥罷免案，中選會預計預計6月30日至7月4日進行相關徵詢作業，並於7月18日會議追認。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹詠淇／台北報導

罷免南投縣國民黨立委馬文君、游顥團體日前遞交第二階補件連署書至南投縣選委會，中選會今（29日）表示，若收到南投縣選委會函報補提查對結果，預計6月30日至7月4日進行相關徵詢作業，並於7月18日會議追認。

罷免馬文君、游顥團體二階補件連署書送至南投選委會查對至今已逾半個月，中選會今日表示，中選會若收到南投縣選委會函報有關馬文君、游顥2件立委罷免案補提查對結果後，將依規徵詢中選會過半委員以上同意，是否先就這2件立委罷免案予以宣告成案並就投票日期併予決定，事後並循法定程序提交至7月18日預定召開之中選會委員會議再予以追認。

中選會指出，由於南投縣選委會於6月27日初審馬、游2件立委罷免案補提查對結果，故預計中選會在6月30日至7月4日進行相關徵詢作業，屆時如有相關決定，也定會適時對外資訊公開。

中選會說明，依公職選罷法規定，如各該區域立委罷免案有依法正式宣告成案者，於正式宣告成案後20日起60日內舉行投票；至正式宣告成案與否併同投票日期決定，依法須經中選會委員會審定（並得先徵詢過半委員同意後，再提交中選會委員會議予以追認），選務機關都會依法處理。

中選會說，各市縣選委會就其各該區域立委罷免案補提收件查對期間，亦為40日（有公職選罷法第83條第1項、第3項等規定可資參照），此節全國23個選務機關（1個中選會、22個市縣選委會）確實已多次說明在案。