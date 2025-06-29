西螺警政新地標落成啟用　福興宮太平媽祖加持祈安

▲雲林縣警察局西螺分局歷經三年多的規劃與施工，全新廳舍今日隆重舉行落成典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣警察局西螺分局歷經三年多的規劃與施工，全新廳舍今（29）日上午隆重舉行落成典禮，現場嘉賓雲集，亦別迎請西螺福興宮「太平媽祖」駐駕加持祈安，為新建大樓祈求平安順利，象徵警政服務邁入嶄新里程，也深具人文與信仰融合的意涵。

新廳舍為原地重建，總樓地板面積達1500坪，為地下一層、地上四層建築，不僅保留原址歷史脈絡，更緊鄰福興宮僅約50公尺，設計風格以磚紅與灰色為主色調，融入西螺歷史街區的文化風貌。分局前方廣場特別設置由不鏽鋼鍛造的公共藝術作品「穩固如山」，象徵警察堅毅不移、守護地方安寧的信念。

為強化警察勤務效率與民眾洽公便利性，新廳舍導入綠建築與智慧建築概念，兼顧節能、安全與現代化需求，堪稱雲林警政建築新標竿。縣長張麗善表示，西螺分局原本建於1962年，建物老舊、漏水嚴重且空間狹窄，不符當前警政執行需求。在地方民代與歷任分局長建議下，縣府於2019年決定原地重建，並規劃與派出所合署辦公，投入2億7千多萬元經費，於2022年2月開工。

值得一提的是，今日落成典禮中，特別迎請西螺福興宮「太平媽祖」親臨現場，為新廳舍加持祈安。張麗善表示，太平媽祖不僅是地方信仰重心，也是守護西螺的重要精神力量，能在分局落成之際獲得媽祖加持，意義非凡，也象徵西螺警政與在地文化、信仰的緊密連結。

▲公共藝術作品「穩固如山」，象徵警察堅毅不移、守護地方安寧的信念。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣警局長李建民感謝縣府與議會對警政建設的全力支持。他表示，新廳舍的啟用，將讓西螺地區的勤務品質、安全防護與服務效能全面提升，期盼所有同仁以嶄新面貌、最飽滿的精神守護地方治安。現任西螺分局長閻百川則回憶，當年廳舍工程發包與設計階段，正是他在擔任警察局後勤科長時期負責，今日能以分局長身份回到這棟自己參與規劃的大樓，感到榮耀與感動。「這是一份責任，也是一份傳承」。

典禮現場冠蓋雲集，包括立法委員張嘉郡、許宇甄，縣議會議長黃凱、議員李明哲、廖偉晴、游淑雲、洪如萍，西螺鎮長廖秋萍、崙背鄉長李泓儀、警察局前局長林故廷、福興宮董事長楊文鐘、7位歷任分局長及多位地方仕紳皆到場共襄盛舉，見證西螺警政歷史性一刻。張麗善強調，期盼西螺分局在新廳舍的啟用下，持續提升服務能量與工作效率，讓西螺地區更加安全、人民更有感，也讓警察在守護鄉親的道路上，有更強大的後盾與信念。

▲雲林縣警察局西螺分局今日隆重舉行落成典禮，西螺福興宮「太平媽祖」駐駕加持祈安。（圖／記者游瓊華翻攝）