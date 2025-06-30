游盈隆：賴清德表態成大罷免分水嶺　綠營、罷團將一天比一天辛苦

▲兼任民進黨主席的總統賴清德28日出席「民進黨全代會-更好的民主，更好的台灣」。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入倒數階段，目前有24件藍委罷免案將在7月26日舉行投票，總統賴清德28日首度表態，「公民自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行，一同守護國家」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆29日認為，這是大罷免公民運動的分水嶺，正式成為朝野政黨對決，意義重大。他強調，目前唯獨可預見的是，綠營或罷團未來，不但不輕鬆，反而將一天比一天辛苦，因為面臨被罷的立委擁有主場優勢，為了政治生命，必將全力反撲。

游盈隆29日晚間發文透露對大罷免的觀點，他提到，「在如此的情勢下，不但有青鳥飛出，公民也自主發起大罷免。民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任」，這是賴清德總統在628民進黨全代會中，慷慨激昂的演說。

游盈隆表示，就這樣628成為大罷免公民運動的分水嶺，距離726正好四個禮拜。從這天開始，民進黨正式與公民團體並肩作戰，大罷免也正式成為朝野政黨對決，藍綠對決，意義重大。

大罷免最後結果為何？游盈隆說，正無時無刻不縈繞在人們心中。過去半年，他密切關注大罷免的出現、醞釀、形成與發展動向，根據政治科學專業知識與研究，做出相關的判斷。在此，稍作一些歸納與整理。

游盈隆整理3重點，首先，自己一開始就明確地說，柯建銘倡議的「全面罷掉41席國民黨立委」，是南柯一夢。事實證明說的完全正確，這次大罷免最多只有31席國民黨立委會面臨罷免，而不是41席。

游盈隆指出，第二，自己曾說能進入二階罷免的選區頂多是個位數，除非主要政黨介入。果然，三月中旬，卓內閣下鄉政策宣講，同時，民進黨開始下令黨公職全面協助、支援罷團，大大增強大罷免的動能。他隨即公開預測，能過二階罷免的選區恐上看至少20個，最後果然也朝這方向發展。

游盈隆再指，第三，關於最後三階會罷免掉多少席立委？自己也曾公開說，會是個位數，也就是十席以下，但在結果揭曉以前，沒有一區是安全的，到今天自己仍維持這個觀點。

游盈隆認為，一言以蔽之，自己對大罷免現象的觀察是客觀的，首尾一致的，不站在任何政黨立場上，完全掌握發展節奏，沒有髮夾彎。

游盈隆直言，未來四個禮拜，大罷免政治風暴會越來越猛烈，過程中甚麼事都可能發生，很難事先預測，唯獨可預見的是，綠營或罷團未來，不但不輕鬆，反而將一天比一天辛苦。

最後，游盈隆強調，道理很簡單，但很多綠營朋友一頭熱，卻沒想到，因為罷免是在別人主場作戰，在人家地盤作戰，24個面臨被罷免的立委擁有主場優勢，為了自己的政治生命，必將全力反撲。

▼游盈隆。（圖／記者李毓康攝）