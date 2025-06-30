雲林罷團受壓迫　林右昌批：丁學忠是傅崐萁毀憲亂政幫凶

▲民進黨秘書長林右昌昨（29日）赴雲林口湖，替罷團志工與地方黨公職打氣。（圖／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨秘書長林右昌昨（29日）赴雲林口湖，參與罷免立委丁學忠（拔丁行動）活動，至下崙黃昏市場掃街，林右昌表示，這次特別來為罷團志工與地方黨公職加油打氣，因為雲林罷團遇到丁學忠勢力無理的打壓和阻撓，不管是辦活動要借場地、宮廟廣場、租用看板，都會接到施壓與關切，讓人心生恐懼，公民團體是小蝦米對抗大鯨魚，為了守護台灣滿腔熱血，希望有更多人關心雲林，相挺雲林公民行動。

林右昌表示，他聽到國民黨在地方上散播，民進黨因為選輸了不甘心才提罷免，但這完全不是事實。公民團體發起罷免丁學忠行動，是因為丁上任1年多來跟傅崐萁推動無數毀憲亂政、親中投共、削弱國安與掏空台灣的法案，跟著傅崐萁作惡，這才是罷免的原因。

林右昌強調，現在要被罷免的國民黨立委們都希望低調躲起來，讓人民忘了他們這1年來，如何在立法院通過無數毀憲亂政的法案、違憲惡刪中央政府總預算。傅崐萁為何敢這樣做？就是因為有像丁學忠這樣的立委，像無魂有體的稻草人，跟著傅崐萁做壞做亂，才把立法院弄得這麼亂，把大家好不容易建立的民主法治破壞得體無完膚。

林右昌也補充，丁學忠一方面罵民進黨沒有支持雲林，另一方面又說自己為雲林爭取多少經費，這不是自掌嘴巴，相互矛盾嗎？！雲林縣自有財源有限，財政絕大多數都是靠民進黨中央政府的支持，從前總統蔡英文到現任總統賴清德，從橋樑、水利、公路，到社宅、堤岸、農水路、水溝，甚至營養午餐，雲林哪一件建設沒有民進黨政府的支持？請丁學忠不要再欺騙雲林人。

最後，林右昌表示，雲林和花蓮同樣都是被壓迫威脅最嚴重的罷區，但相信再怎麼困難，也不會比當初國民黨戒嚴威權的年代還困難！民進黨所有黨公職會做公民團體最堅實的後盾，與公民同行，全力挺到底。

▼民進黨秘書長林右昌昨（29日）赴雲林口湖，替罷團志工與地方黨公職打氣。（圖／民進黨提供）