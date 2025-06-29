他爆基捷恐成「最廢捷運線」！比文湖線年虧16億還慘...原因曝光

▲基隆捷運被預估未來恐虧損比文湖線還嚴重。（圖／翻攝新北市政府捷運工程局）

圖文／CTWANT

串連北北基3縣市交通的基隆捷運，基本設計工程經費6月三度送工程會審查，新北市與基隆市日前達成「細設先行」共識，上月公告啟動基隆捷運SB16到SB22站細部設計標案，預計7月評選。然而，民眾黨基隆市黨部前主委林毓峯出面呼籲，連北捷部分路線到現在都還在虧錢，基捷一旦通車，恐怕成為「最廢捷運線」，基市府將無力負擔後續經營。

根據現行規劃，基隆捷運全長15.6公里，沿線將設置13座車站，串連台北、新北、基隆3地，總工程經費高達697億元。這項工程由新北市政府主責，但還沒通車，已經出現爭議聲浪。如基隆捷運沿基隆河谷廊帶設計，部分路段與台鐵路線平行，又與正在興建中的捷運汐東線重疊，讓外界質疑效益重複、投資報酬率偏低。

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▲據現行規劃，基隆捷運全長15.6公里，沿線將設置13座車站。（圖／翻攝基隆市政府交通處）

林毓峯指出，基隆本來就有完善的快捷公車系統串聯北基地區，例如1579路直達台北東區、1813路到台北車站，認為當地通勤族早已習慣公車系統，與其砸大錢蓋捷運，不如強化現有公車系統「快捷公車捷運化」，對基隆居民更實在。

林毓峯直言，基捷一旦通車，初期運量「絕對是大問題」，保守估計日均不到3萬人次，捷運站周邊商場也無法成形；更何況基捷第一階段只通到八堵，根本沒進入基隆市區，無法帶動地方經濟，屆時基市府接手經營、維護，成本恐怕會成為市政財務的沉重負擔。

林毓峯還指出，從台北捷運公司日前公布數據可見，松山新店線35.6萬人次虧損3.58億元，中和新蘆線35.9萬人次虧損12.4億元、文湖線有19.7萬人次仍虧損16.03億元。他提醒，即使日運量高達200萬人次的北捷，運輸本業也從未賺錢，去年仍虧損17.89億元，需要仰賴車站廣告、地下街出租等副業彌補。而目前基隆市人口僅36萬人，就算以10萬名通勤族旅客計算，屆時恐怕仍將取代文湖線成為「最廢捷運線」，並質問：「完工以後每年要虧幾億？市府有能力負擔嗎？」

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