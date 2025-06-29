快訊／15縣市豪大雨下到深夜　6地大雷雨轟1.5時

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳威廷／台北報導

中央氣象署針對15縣市發布豪大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（29）日嘉義縣、台南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨，桃園至苗栗、南投、嘉義市、屏東地區及新北、台中、雲林、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

17時6分氣象署針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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豪雨地區

嘉義縣、南投縣、高雄市、台南市

大雨地區

屏東縣、新竹縣、苗栗縣、嘉義市、新竹市、台中市、雲林縣、新北市、花蓮縣、台東縣、桃園市

大雷雨示警區域

桃園市 楊梅區、新屋區

新竹市 東區、北區、香山區

新竹縣 竹北市、竹東鎮、新埔鎮、湖口鄉、新豐鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、五峰鄉

苗栗縣 苗栗市、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉

臺中市 北屯區、豐原區、東勢區、后里區、潭子區、新社區、石岡區、霧峰區、太平區、大里區、和平區

南投縣 國姓鄉

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署