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58萬YTR戰地旅遊　哭曝旅館「動手趕人」！律師傻眼開轟2行為

▲▼YTR小象衝烏克蘭戰地！粉絲宿舍遭夜襲：戰爭離我們太近。（圖／翻攝自Facebook／小象愛出門）

▲YTR小象衝烏克蘭戰地。（圖／翻攝自Facebook／小象愛出門）

記者鄺郁庭／綜合報導

58萬YouTuber「小象愛出門」近日前往烏克蘭，旅途中卻發生被當地飯店驅趕的狀況，衝突影片曝光後引發爭議。律師林智群就直呼，「既然要出去旅遊看看這個世界，就必須接受它」，認為人家沒義務因為個人情況而體貼顧客。

林智群在粉專轉貼小象的貼文，沒有指名的提到有網紅跑去烏克蘭基輔旅遊，先是吐槽「人家在打仗，跑去戰地旅遊？這個口味還真特別。」接著說該位網紅在check in時間前就到旅館，希望借用旅館廁所、房間。

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雖然網紅有借到廁所，但當她在大廳攤開行李整理東西時，旅館老闆就現身告知，那間房間不能讓她使用，也不開放借房間給她換衣服，如果她堅持的話「那妳就取消訂房」，讓網紅很委屈。

但林智群就直言，「每個地方的人都不一樣，既然要出去旅遊看看這個世界，就必須接受它。」他認為，店家的check in時間是下午2:00，「你提早跑來，還要求提供房間給你上廁所換衣服，人家可以拒絕啊！你還在大廳打開行李箱整理東西，如果人家接待處很小，你這樣的行為一定會干擾到旅館的。」

另外，即使網紅聲稱自己搭了17小時火車，因為這樣想借用廁所，林智群只能搖頭，「那個不用拿出來講，人家沒義務因為你這個情況而體貼你。你可以做的，是寄一下行李，出去找一個咖啡廳坐坐。」

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