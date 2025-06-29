　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

出國比賽鄉長送行！宜昌國中管樂團不負重望　勇奪公開組冠軍

▲花蓮宜昌國中管樂團日前參加「馬來西亞國際管樂節比賽暨國際教育交流活動」，一舉奪得公開組冠軍。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲花蓮宜昌國中管樂團日前參加「馬來西亞國際管樂節比賽暨國際教育交流活動」，一舉奪得公開組冠軍。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

吉安之光，閃耀國際舞台！花蓮縣宜昌國中管樂團日前代表花蓮縣前往馬來西亞，參加「馬來西亞國際管樂節比賽暨國際教育交流活動」，在來自多國的優秀隊伍中脫穎而出，一舉奪得公開組冠軍金獎，為花蓮、也為吉安鄉贏得無比榮耀。

吉安鄉長游淑貞第一時間即向宜昌國中全體師生表達最誠摯的祝賀，感謝師長用心培育、學生努力不懈，將客家文化與優美樂音傳揚海外，讓世界看到家鄉的美好與文化底蘊。

▲花蓮宜昌國中管樂團日前參加「馬來西亞國際管樂節比賽暨國際教育交流活動」，一舉奪得公開組冠軍。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼管樂團出發當日，鄉長游淑貞特前往花蓮火車站送行，為孩子們獻上鼓勵與祝福。

管樂團出發當日，鄉長游淑貞特與花蓮縣政府客家事務處長潘乾鑑前往花蓮火車站送行，為孩子們獻上鼓勵與祝福。她看著孩子說：「你們不只是去比賽，更是代表台灣站上國際舞台展現花蓮的文化與實力。希望你們勇敢前行、發光發熱，也把家鄉的熱情與溫暖帶到世界各地。」臨行前這份暖心的關懷，成為孩子們全力以赴、在異地發光的重要叮嚀。

▲花蓮宜昌國中管樂團日前參加「馬來西亞國際管樂節比賽暨國際教育交流活動」，一舉奪得公開組冠軍。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

宜中管樂團此次演出融入客家文化特色，以客語歌謠與原創音樂作品呈現花蓮在地精神，獲得現場觀眾與評審高度肯定。宜昌國中校長梁仲志表示，這趟國際旅程不只是學生音樂實力的展現，更是教育理念的實踐。學生們在異地挑戰自我、跨文化互動，是全球素養培養的重要歷程。感謝鄉長游淑貞與鄉公所一直以來對學子多元藝能發展的大力支持，鄉長特地於出國前至火車站送行、勉勵，讓師生們感到無比溫暖。

游淑貞鄉長表示，吉安鄉公所長期致力於推動客家文化復振，透過音樂與語言的展演，展現客家特色，是極具影響力的方式。她對於學校管樂團學子扮演國際文化小使者，傳遞客家優良文化，勇敢站上國際舞台展現家鄉風采同感榮耀。未來鄉公所也將持續推動客家文化與國際教育多元發展，盼珍貴傳統文化獲得永續傳承。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
431 2 2080 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「超兇女」赤峰商圈連偷兩店！　商家怒PO網
「忘記歌后入圍者名字」　主席丁曉雯道歉了
快訊／大雷雨炸3縣市　持續1.5小時
星巴克明起買1送1！　星冰樂全系列都有
快訊／9縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
南太平洋島國沉沒危機！　三分之一人口申請移民澳洲
關稅期限將至　川普嗆「美國想怎樣都行」！網抖：明天慘跌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮市清潔隊創無菸職場！17人參加戒菸10人成功　市長率隊宣示

出國比賽鄉長送行！宜昌國中管樂團不負重望　勇奪公開組冠軍

數位城市！花蓮市圖推廣電子書與線上閱讀　數位課程走進社區

書法藝術安定人心！花蓮蘭亭大會全國賽　老中青幼上千人參加

掌握科技教育新浪潮！花蓮5G新科技參展成果交流會獲六項肯定

台南山上百年水道紅磚＋粉紅花海超夢幻　夏日限定打卡點提前登場

蘆竹區青銀共學成果豐碩　「八米道日不落市集」熱鬧登場

韓國啦啦隊女神趙娟週站台西拉雅　泡湯喝咖啡嗑芒果冰掀追星熱潮

基隆護理留任新策略　標竿研討會聚焦職場環境優化

桃園航空城安置宅月底全面取得使照　保障交屋權益　

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

東海同框「西海」韋禮安 連銀赫也認證：像兄弟！

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

汪東城自認像GAY　「不能男生女相嗎」

【海蟑螂也想拍婚紗？】新娘崩潰尖叫狂踩牠攝影師不救

花蓮市清潔隊創無菸職場！17人參加戒菸10人成功　市長率隊宣示

出國比賽鄉長送行！宜昌國中管樂團不負重望　勇奪公開組冠軍

數位城市！花蓮市圖推廣電子書與線上閱讀　數位課程走進社區

書法藝術安定人心！花蓮蘭亭大會全國賽　老中青幼上千人參加

掌握科技教育新浪潮！花蓮5G新科技參展成果交流會獲六項肯定

台南山上百年水道紅磚＋粉紅花海超夢幻　夏日限定打卡點提前登場

蘆竹區青銀共學成果豐碩　「八米道日不落市集」熱鬧登場

韓國啦啦隊女神趙娟週站台西拉雅　泡湯喝咖啡嗑芒果冰掀追星熱潮

基隆護理留任新策略　標竿研討會聚焦職場環境優化

桃園航空城安置宅月底全面取得使照　保障交屋權益　

川普恐加速中國武力犯台！　韓媒：3原因成北京最大幫手

恐怖逆倫！彰化女涉持刀、鈍器弒母　冷回警「她怎麼死的」

遭毒舌嗆「歐巴，頭好大」　河正宇幽默親自回覆⋯逼退酸民刪文了

ATM提款注意！3家日額縮至10萬元　合庫銀7／29跟進

菲律賓7/1起觀光免簽　暢玩「3萬坪水世界」千元有找、學生買3送1

分析／內參民調不同意罷免近5成　李彥秀祭「焦土戰」狂催曝光度

超兇女赤峰商圈連偷兩店！商家怒PO網　遭警約談嚇到立馬歸還

籃籃媽現身為胡瓜慶生！超活潑跳「三振舞」全場看呆　母女真實互動曝光

點8顆煎餃！男友吃掉5顆...她翻臉「這是尊重問題」　結局超傻眼

Mimi極度甜食主義「引媽媽社團擔憂會模仿」　網：1x歲孩子自己管

原住民合作舞台爆好聽　全網好評：國際級表演

地方熱門新聞

澎湖生蠔老闆曝未來動向　自知「個性X掰」

雲林推「濁水溪堤南側聯絡道」　強化四鄉鎮產業動脈

福容桃園慶18載　身分證有1、8住房享半價

安平觀夕平台3遊客落海　海巡即時救援

新北夜經濟閃耀！北海共販所×萬金夏夜光

南投家扶才女葉依珊不畏生命困境完成大學學業

三重行政園區計畫打造2公頃城市綠洲

侯友宜表揚新北筍農　父子檔蟬聯雙冠王

韓國啦啦隊女神趙娟週站台西拉雅泡湯喝咖啡嗑芒果冰掀追星熱潮

航空城安置宅月底全面取照　保障交屋權益　

桃園捷運綠線6/30擴大招募73個職缺

斗南小東休閒娛樂中心工程拚2026完工

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

台南山上百年水道紅磚＋粉紅花海超夢幻

更多熱門

相關新聞

陳傑憲爆發自嘲沒去開球：注定好的啦

陳傑憲爆發自嘲沒去開球：注定好的啦

揮出6分打點、助統一獅12比5痛擊台鋼雄鷹的隊長陳傑憲，賽後不僅感謝隊友的支援，更在訪問中流露真性情。他坦言，昨天因為沒把握住機會而失眠，今天終於「一吐怨氣」，也強調，「球賽是一整季，不要因幾場比賽就心情不好。」

6連戰啟用大批新兵　古久保曝原因

6連戰啟用大批新兵　古久保曝原因

古久保看年輕的悍將：很恐怖

古久保看年輕的悍將：很恐怖

桃猿8局灌6分11比3痛宰味全追近龍頭

桃猿8局灌6分11比3痛宰味全追近龍頭

盧孟揚優質先發兄弟二軍勝雄鷹

盧孟揚優質先發兄弟二軍勝雄鷹

關鍵字：

出國比賽鄉長送行宜昌國中管樂團公開組冠軍

讀者迴響

熱門新聞

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

清潔女工性侵客戶！租屋處綑綁逞慾

100多國沒得談判！　川普將直接通知關稅稅率：美國想怎麼做都行

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

《拳願》爆濺血意外

台男長度出爐！　最新GG尺寸「贏韓輸日」

今變天！　「下最大」地區曝

網友控桃機二航廈有針孔　結果超展開

催金曲歌王走快點！張清芳頒獎脫稿引不滿

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」

航班嚴重事故！波音787「一刀切開」空巴機尾　畫面瘋傳

Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來

「高空激戰」是真的？空姐曝1時間點3原則

墨西哥最致命地底奇景　待15分鐘就會死

更多

最夯影音

更多

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面