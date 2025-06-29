出國比賽鄉長送行！宜昌國中管樂團不負重望　勇奪公開組冠軍

▲花蓮宜昌國中管樂團日前參加「馬來西亞國際管樂節比賽暨國際教育交流活動」，一舉奪得公開組冠軍。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

吉安之光，閃耀國際舞台！花蓮縣宜昌國中管樂團日前代表花蓮縣前往馬來西亞，參加「馬來西亞國際管樂節比賽暨國際教育交流活動」，在來自多國的優秀隊伍中脫穎而出，一舉奪得公開組冠軍金獎，為花蓮、也為吉安鄉贏得無比榮耀。

吉安鄉長游淑貞第一時間即向宜昌國中全體師生表達最誠摯的祝賀，感謝師長用心培育、學生努力不懈，將客家文化與優美樂音傳揚海外，讓世界看到家鄉的美好與文化底蘊。

▲▼管樂團出發當日，鄉長游淑貞特前往花蓮火車站送行，為孩子們獻上鼓勵與祝福。

管樂團出發當日，鄉長游淑貞特與花蓮縣政府客家事務處長潘乾鑑前往花蓮火車站送行，為孩子們獻上鼓勵與祝福。她看著孩子說：「你們不只是去比賽，更是代表台灣站上國際舞台展現花蓮的文化與實力。希望你們勇敢前行、發光發熱，也把家鄉的熱情與溫暖帶到世界各地。」臨行前這份暖心的關懷，成為孩子們全力以赴、在異地發光的重要叮嚀。

宜中管樂團此次演出融入客家文化特色，以客語歌謠與原創音樂作品呈現花蓮在地精神，獲得現場觀眾與評審高度肯定。宜昌國中校長梁仲志表示，這趟國際旅程不只是學生音樂實力的展現，更是教育理念的實踐。學生們在異地挑戰自我、跨文化互動，是全球素養培養的重要歷程。感謝鄉長游淑貞與鄉公所一直以來對學子多元藝能發展的大力支持，鄉長特地於出國前至火車站送行、勉勵，讓師生們感到無比溫暖。

游淑貞鄉長表示，吉安鄉公所長期致力於推動客家文化復振，透過音樂與語言的展演，展現客家特色，是極具影響力的方式。她對於學校管樂團學子扮演國際文化小使者，傳遞客家優良文化，勇敢站上國際舞台展現家鄉風采同感榮耀。未來鄉公所也將持續推動客家文化與國際教育多元發展，盼珍貴傳統文化獲得永續傳承。

