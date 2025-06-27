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女遊客拍五月天隧道！鶄男「逼刪照又公審」翻車　偷偷鎖帳號

▲▼五月天將參加超犀利趴13。（圖／相信音樂提供）

▲五月天。（圖／相信音樂提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近期發生不少起路人拍攝台灣街景照，被質疑是中國派來的共諜在搜集資料，進而引發衝突的爭議事件。豈料，一名來台旅遊的五月天女歌迷，要拍攝有「五月天隧道」之稱的台北市自強隧道時，被青鳥男要求刪除照片，並拍臉PO網。事後，青鳥男偷偷帳號關閉。

該名青鳥在threads發文表示，他出自強隧道時看到有人正在拍照，立刻上前詢問為何要拍，「她說她是來玩的，是港澳的，但她完全沒有港澳的口音，一聽就是中國的口音，說隧道很漂亮所以要拍」。

當下，青鳥男立刻要求女子將手機相簿內的照片刪除，盯著對方刪了10至20個檔案後，也機靈地要求對方把「近期刪除」區中的照片刪除，「沒有看過有人站在隧道口往隧道拍，而且她還是一個人過來」，並在對方刪除照片離開後，特地繞去拍攝女子的長相，隨後PO網公審。

有網友發現，該名女子背包內都是五月天主唱阿信的潮牌商品，推測對方來台聽演唱會，並到「五月天隧道」打卡紀念。據悉，自強隧道是五月天拍攝歌曲《任意門》MV中出現的場景，歌詞中提及「七號公園，初次登場，是那個三月，自強隧道，漫長的像永遠」，描述他們出道、發跡的一首歌。

▲▼北市自強隧道建置區間測速，網友誤以為是單向各3組測速。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市自強隧道。（圖／記者黃彥傑攝）

青鳥男翻車後，立刻將threads帳號轉為不公開，但自介上仍寫著「藍白是臺灣禍害，滯台支那人滾出臺灣」。

然而，該文早已被網友截圖備份，許多網友在threads標記青鳥男說，「可以停止這種行為嗎？我香港朋友因此都不敢來台灣玩欸！
真的傻爆眼！他本來超愛台灣的」、「這在韓國日本馬上被幹翻，這是（逼刪照、反拍臉PO網）很嚴重的違法行為，這行為在台灣越來越多好像沒有看到相關單位出來制止開罰」、「隧道不能拍喔！？你到底什麼問題」、「這個世界幾乎每個國家都有華人的，他們很多都會講中文的，再這樣搞下去，別人會以為台灣人都是神經病，世界華人會以為台灣人反華，會以為台灣人身為華人而排擠華人」。

此外，也有人開玩笑說，「這個女的問題很大，不知道來台灣想要拍照要掛著 "大罷免大成功“ 牌子嗎，沒掛還想拍照 被電剛好而已」。

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