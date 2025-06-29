英國貿易暨經濟安全部長抵台訪問！　將與賴清德見面

▲英國商業貿易部貿易政策暨經濟安全部長艾禮遜（Douglas Alexander）。（圖／英國駐台辦事處）



記者陶本和／台北報導

英國商業貿易部（Department for Business and Trade）貿易政策暨經濟安全部長艾禮遜（Douglas Alexander）於29至30日訪問台灣，將代表英方主持第27屆台英年度經貿對話會議（UK-Taiwan Trade Talks）；而據指出，艾禮遜部長此行將拜會總統賴清德，參觀位於新竹的國家太空中心，並與台英企業界代表交流。

英國駐台代表處表示，英國與台灣擁有長期友好關係，此行主要為促進雙邊貿易往來。台英去年（2024年）雙邊貿易總額達到93億英鎊，創下史上新高。

該處指出，台灣在2024年名列全球第22大經濟體，在數位科技、先進製造等驅動成長的產業位居全球領先地位；而這些驅動成長的產業所創造的商機，與英國的產業與貿易戰略強項一致。

代表處表示，自1991年舉辦迄今的台英經貿對話會議，加上台英ETP協議，皆旨在進一步強化英國和台灣之間的貿易、投資和經濟合作。

代表處指出，艾禮遜部長此次訪台時間，緊接在英國甫於數天前發布《貿易戰略Trade Strategy》之後，重點在於不斷變化的世局中確保英國的國際商業與貿易關係，聚焦戰略產業來驅動經濟成長。

代表處表示，艾禮遜部長此行將進一步向台灣強調，英國要與台灣做生意，強化貿易投資是英國現任政府「變革計畫（Plan for Change）」的重要一環，以提升英國經濟發展為核心使命，艾禮遜部長職責橫括貿易政策與經濟安全，此行也將見證台英雙邊就「提升貿易夥伴關係（ETP）」之三項領域: 投資、數位貿易、能源與淨零排放協議之簽署。

艾禮遜部長表示，英國與台灣的貿易關係由來已久，雙邊貿易總額更在去年創下歷史新高。但英國企業還會有更多機會，能在台灣充滿多元活力的經濟商機中獲益。即將簽署的ETP三項領域協議將幫助台英透過驅動成長的戰略產業發展促進更多貿易往來，進而帶來經濟成長，幫助民眾賺取更多收入，成功實踐「英國變革計畫」。

據指出，艾禮遜部長此行將拜會總統賴清德，參觀位於新竹的國家太空中心，並與台英企業界代表交流，包括總部位於英國劍橋的安謀國際科技股份有限公司 (ARM) ，以及已投資英國的華新麗華股份有限公司。

另外，台英ETP三項領域協議，將由英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）與駐英國台北代表處代表姚金祥共同簽署。