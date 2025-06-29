高壓壓境3天「大台北飆破37°C」　7月初有熱帶系統

▲周二到周四太平洋高壓勢力增強，大台北可能出現37度以上高溫。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓擾動加上東南風加持，東部水氣增多，午後西部和東部山區也有局部短暫雷陣雨，周二和周四太平洋高壓壓境，溫度攀升，大台北可能出現37度以上高溫，7月初熱帶有擾動發展，可能生成熱帶系統，位置和強度、路徑仍不明確，7月初後將較明朗。

中央氣象署預報員林定宜表示，受台灣南方及東方低壓擾動雲系影響，加上今日東南風增強，迎風面的東部地區雲量偏多，水氣也明顯較多，容易出現不定時的短暫陣雨或雷雨。西半部位於背風側，上午以多雲到晴為主，但午後天氣轉趨不穩，西半部及東半部山區預估將出現局部短暫雷陣雨，西部山區局部地區可能有大雨發生。

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▲▼今天天氣和溫度預測。（圖／氣象署提供）

今日各地高溫普遍落在32至36度之間，其中大台北、彰化、雲林、高屏以及花東縱谷地區有機會出現36度以上高溫，民眾需注意防曬與補水。

林定宜指出，明天台灣持續受偏東南風影響，西半部地區及新竹以南將有午後雷陣雨，東南部及恆春半島則可能出現不定時短暫陣雨，花蓮一帶亦有局部降雨機會。明日中午過後，中南部山區亦須留意局部較大雨勢的可能性。

周二至周四太平洋高壓勢力增強，林定宜說，因沉降作用將抑制對流發展，午後降雨範圍將略為縮小，主要集中在迎風面的東南部、恆春半島的不定時零星短暫陣雨，以及中南部與各地山區的局部雷陣雨。

至於周五至周六，南方低壓帶將往北移動，伴隨東風吹拂與水氣輸入，林定宜表示，中午過後中南部地區降雨機率明顯提高。

▲▼未來降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

後續氣溫方面，周二至周四期間太平洋高壓影響明顯，大台北盆地高溫可能超過37度，是否還會更高仍要觀察，其他地區亦普遍維持高溫。

颱風動向部分，林定宜表示，7月初菲律賓東方海面、關島及南海附近有熱帶擾動醞釀和消長，目前各預報模式分歧較大，有的預測系統發展較強，也有預測顯示影響較小，無論在位置、強度還是路徑上皆具高度不確定性，不過有熱帶系統生成的可能，但具體情況仍需持續觀察，預計7月初以後才會逐漸明朗。