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快訊／鄭麗君、楊珍妮赴華府！　完成台美關稅第二輪實體磋商

▲▼行政院副院長鄭麗君出席「媒體茶敘」活動。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院副院長鄭麗君。（資料照／記者陳家祥攝）

記者陶本和／台北報導

在5月1日台美完成對等關稅等經貿議題首輪實體磋商後，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表於美東時間6月25日再次率領政府團隊，於華府就對等關稅議題與美方進行為期兩天的第二輪實體磋商，期間並和美國貿易代表Jamieson Greer及美國商務部長Howard Lutnick進行整體溝通。

行政院表示，自5月到本次實體磋商之間，雙方亦曾多次以視訊會議進行議題磋商及深入溝通，並以文件往來等方式交換意見，持續推進談判。

行政院指出，對於本次華府實體磋商，台美雙方均肯定當前談判持續正面發展，為深化經貿夥伴關係打下良好基礎。在本次磋商中，雙方針對關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性等多項經貿議題，逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，優化經貿體系，並為台美產業與經濟發展創造更多機會。

行政院表示，雙方在溝通過程中亦皆表達，在台美產業長期互補的基礎之上，擴大雙邊投資將能增進彼此之共榮發展，尤其臺灣企業近年擴大對美投資，美方也樂見美國企業擴大對台投資。

行政院臺美經貿工作小組召集人，也是我國代表團團長的行政院副院長鄭麗君表示，雙方皆認為談判至今取得建設性進展。她也表示，台美是彼此重要的經貿及科技戰略夥伴，兩國產業具深厚供應鏈合作關係，期盼談判將能取得互利共贏之結果。

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