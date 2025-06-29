直擊／婆媽少女心噴發！蔣萬安李彥秀市場反罷免　民眾狂揮國旗

▲蔣萬安陪同李彥秀走訪內湖737市場宣傳反罷免。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免進入三階投票決戰，台北市內湖、南港區戰況激烈，台北市長蔣萬安今（29日）陪同立委李彥秀前往內湖737市場，懇託選民要投「不同意」。有支持者看到蔣萬安非常激動，揮舞中華民國國旗要簽名，強調一定會支持李彥秀；蔣萬安更受到大批婆媽歡迎搶合照。不過因隨行人員過多，也引起部分民眾不滿大罵，「菜市場耶！太誇張了」、「這樣怎麼買菜」、「幹什麼啦買菜在那邊擠」。

蔣萬安今日上午不到9點就現身內湖737市場，陪同李彥秀走入在地宣傳反罷免。肉販、魚販看到蔣萬安前來懇託，紛紛主動把手上的手套拉下來，與蔣萬安握手，甚至開玩笑高喊「握我的手都會凍蒜喔！」更有熱情民眾聽說蔣萬安要來，因此特別帶國旗、戴國旗帽在市場守候、拜託簽名。

▲民眾聽說蔣萬安要來，一早揮舞國旗等候（圖／記者鄭佩玟攝）

蔣萬安受訪時強調，李秀彥在港湖地區深耕26年，一路從議員做到立法委員，在地方服務最扎實的好立委，要罷免她是最沒有道理的，懇請所有港湖的鄉親，7月26日票投不同意，守住李彥秀，就是守住最認真為港湖付出的守護者。

對於昨天賴清德總統首度正式表態支持罷免在野立委，李彥秀則說，民進黨中選會每一步的政治精算，對國民黨立委來說，在這麼短時間內，要透過合法的方式去做各式各樣宣傳，她從今年2月開始不論客廳會、掃街、掃市場、送遊覽車，會透過最短時間內跟時間賽跑，要想辦法讓選民知道，罷免投票是怎麼一回事。

李彥秀感嘆，畢竟投罷免票，對許多民眾來說是生平第一，因民眾很習慣蓋人名，不是蓋同意或不同意票，所以對藍委來說，想辦法在最短時間內，讓所有民眾都知道怎麼投下這一票不同意票。相信港湖的選民眼睛是雪亮，耳朵是清楚的，自己這26年來的深耕港湖，選民都可以看得到、打聽得到，相信選民最後會做最睿智的判斷。