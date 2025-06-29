蔣萬安嗆綠「最大詐團」　吳思瑤反批人設翻轉：怕無法連任？

▲民進黨立委吳思瑤反嗆蔣萬安，誰盜用民意？（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨昨舉行全代會，總統兼民進黨主席賴清德首度明確表示，「公民自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行。」不過，台北市長蔣萬安今（29日）痛批，賴清德不演了！民進黨就是最大的詐騙集團。對此，民進黨立委吳思瑤反諷，蔣萬安講的應當是自家中國國民黨，到底是誰用詐騙手段盜用台灣民主、民意？蔣的人設翻轉恐怕也是擔心北市5席被罷掉，不利於其連任市長。

民進黨立委吳思瑤今日上午與罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」一同到武昌市場掃街，針對國民黨稱，反罷免是對總統賴清德的不信任投票，台北市長蔣萬安還說民進黨就是詐騙集團，吳思瑤受訪時反問，誰是台灣最大的詐騙集團？蔣萬安講的應當是自家中國國民黨。

吳思瑤指出，現在已經有5個縣市發動的造假連署，經各地的地檢署起訴，國民黨被起訴的這些違法造假、違法亂紀、盜用民意的將近百人，到底是誰用詐騙手段盜用台灣民主、民意，蔣萬安說的不就是自家中國國民黨嗎？

吳思瑤認為，蔣萬安這段時間人設大翻轉恐怕也是基於其權力焦慮，若北市5席全被罷免，當然不利於蔣萬安角逐連任台北市長，所以這段時間蔣萬安搖身一變，變成大家不認識的蔣萬安。

吳思瑤表示，蔣萬安每天不管市政，只管政治攻擊，要攻擊公民團體的守護台灣行動，請蔣萬安先針對國民黨詐騙全台灣民意這件事誠懇道歉。

針對國民黨說反罷免就是對賴清德的不信任投票，吳思瑤直言，大罷免大成功是對藍白這一年毀憲亂政投下不信任票，就是用具體民意反對在台灣的中共代理人繼續在國會為虎作倀、恣意妄為，大罷免大成功是台灣主流民意，「我們會持續用行動，最後倒數26天讓國會正常化」，台灣是台灣人的台灣，不是讓中國施壓、脅迫的。

