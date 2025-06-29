LIVE／賴清德「團結國家十講」　第三講前進新竹看這裡

記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」的系列活動，日前已分別在新北、桃園完成二場，而他29日上午11時整將赴新竹，出席國際獅子會300B6區年度感恩餐會，進行「團結國家十講」第三講，主題聚焦在「憲政體制」。對此，《ETtoday新聞雲》則會安排全程直播。

有關賴清德的「團結國家十講」，將分成不同的主題，分別為：國家、團結、憲政體制、外交、國防、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣。賴清德是以民主憲政體制出發，講到外交、國防、兩岸議題，最後會收攏在經濟發展、產業布局等，直面台灣聲音也傾聽國人想法。

賴清德在22日的「第一講」中，主題聚焦在「國家」，他在長達45分鐘的演說中，論述「國家」的組成4大要素為「人民、土地、政府、主權」，證明中國在國際上聲稱聯合國2758號決議是「完全錯誤」；他還當場化身「歷史老師」，一路講古，從40萬年前台南就有長毛象、金絲猴，以及台南左鎮人頭蓋骨，講到台灣近代史，證明中國所聲稱「台灣自古是中國不可分割一部分」是錯誤的，強調台灣當然是一個國家，而且中華人民共和國從沒統治過任何一天。

接著，賴清德的第二講在24日晚間登場，他赴桃園出席「桃園市客家青年會『在變局中堅守信念－民主、公義與未來的台灣客家論壇』」。他的第二講的主題，聚焦在「團結」，他在演說中提到，前總統蔡英文拋出的「4個堅持」，有超過8成民眾認同，已是台灣人民最大公約數。他說，這八成力量的發揮，要用民主淬鍊出國家團結力量，要透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票，像是打鐵鑄劍，百煉成鋼、打掉雜質，守住民主鋼鐵意志。

不過，賴清德的「雜質說」也讓野黨跳腳，他則在29日將赴新竹，出席國際獅子會300B6區年度感恩餐會，進行「團結國家十講」第三講，主題聚焦在「憲政體制」。

▼總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

