表態挺罷免！賴清德喊與公民同行　侯友宜：在野監督執政是常態

▲侯友宜陪同王鴻薇宣傳反罷免。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

面對總統賴清德昨日在全代會宣示「大罷免民進黨必須與公民同行」，新北市長侯友宜今（29日）表示，在野監督是民主自由常態，為人民發聲、貫徹人民需要也是負責態度，希望跟人民站在一起，讓國家更好。

民進黨昨全代會登場，兼任民進黨主席的總統賴清德指出，台灣人民有感國家安危，珍貴力量再度出現，不但有青鳥飛出，公民也自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任。

侯友宜今日陪同國民黨立委王鴻薇赴北市謙和市場宣傳反罷免，大讚王是非常認真、負責監督政府的在野黨立委，也為地方大小事盡心盡力，這麼好的立委，大家站在為國家福國利民，希望她加油、繼續拚，認真負責做下去。

至於賴總統大罷免「與公民同行」說，侯友宜說，在野黨監督是民主自由常態機制，在野黨為人民發聲、努力貫徹人民需要，也是負責態度，希望跟人民站在一起，努力監督政府，讓國家發展更好，盼一起努力向前走。他並反問，以前到現在不都是這樣？希望好好努力、監督執政黨，繼續拚。

被追問大罷免若失敗賴清德必須負責？侯友宜強調，任何人都要為這次發起（大罷免）負責人。

王鴻薇則補充，先前補選時曾邀侯友宜幫忙掃街，效果非常好，今天非常感謝侯友宜百忙之中從新北跨到北市加持，「大罷免、大失敗！」