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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德「與公民同行」如毛澤東、史達林　國民黨：再現鬥爭文化

▲▼國民黨智庫 賴清德就職一週年執政滿意度民意調查記者會 朱立倫 柯志恩 許宇甄 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨昨舉行全國黨代表大會，身兼黨主席和總統的賴清德提到「公民自主發起大罷免，民進黨必須和與公民同行，共同承擔守護國家的責任」。國民黨組發會主委、立委許宇甄今（29日）抨擊，一場由賴清德以總統身分親自操盤的惡罷，「與公民同行」是假，「與惡罷同行」才是真！賴清德身為國家元首，卻將異己稱為「雜質」，正如史達林以「人民公敵」清算反對派，毛澤東以「牛鬼蛇神」發動文革，這不是民主進步的語言，而是鬥爭文化的再現。

許宇甄指出，民進黨推動對國民黨立委的大規模罷免，並非突發行動，而是早在去年總統大選結束後就已開始密謀部署。從話術訓練、輿論引導到基層動員，層層鋪排，處處展現執政黨對權力的極度渴望與精密算計。

許宇甄續指，民進黨與賴清德表面聲稱這是一場「公民自發」罷免行動，實際上卻是一場由賴清德以總統身份親自操盤，「與公民同行」是假，「與惡罷同行」是真。賴清德成清算民主的領頭羊。賴清德雖未公開站在第一線，卻從未表態反對，反而在幕後統籌全局，是名副其實的「藏鏡人」。

許宇甄認為，賴清德身為國家元首，卻將異己稱為「雜質」，正如史達林以「人民公敵」清算反對派，毛澤東以「牛鬼蛇神」發動文革，這不是民主進步的語言，而是鬥爭文化的再現，是對多元社會價值的蹂躪與踐踏。賴清德不僅利用總統之尊，動用行政資源與執政優勢推動罷免，還親手劃定政治戰場，將監督政府的在野立委視為需要「剷除」的阻礙。他說要「與公民同行」，實際上卻是「與惡罷同行」，這種做法根本背離民主精神，是一條走向民主獨裁的危險道路。

許宇甄痛斥，卓榮泰的作為是對民主的傷害，他不僅拒絕國會監督，反將其描繪為癱瘓政局的罪魁禍首。明明立法院通過了中華民國史上最高額度的總預算，達2兆9248億元，卓榮泰卻不僅毫無感謝之意，反而對在野黨抹黑攻擊，甚至報復性地刪減地方補助款高達636億元，現更計畫在115年度預算中大砍地方經費，實質上是對地方自治制度的重創與瓦解。

許宇甄警告，賴清德這種中央集權的路線，不禁讓人聯想到袁世凱時代，袁為了鞏固個人權力，壓制地方財政、架空地方政府，最終走上稱帝自毀的下場。今天的賴清德，是不是也想學袁世凱稱帝？卓榮泰甘為政權馬前卒，成為摧毀民主、葬送地方治理的劊子手？卓榮泰這一年多來的表現，堪稱是歷史上最失格的行政院長。

許宇甄強調，民主政治的核心不只是選票，而是尊重異議、維護制衡、保護少數。今日民進黨在賴清德主導下，挾執政之便發動大惡罷、抹黑國會、破壞地方自治，已實質走向「民主獨裁」。這不僅是對中華民憲法的背叛，更是對公民理性與台灣民主精神的傷害。民主制度不是執政黨的權力工具，也不應成為賴清德清算異己的藉口。

許宇甄呼籲，為了守護台灣社會最可貴的民主靈魂，7月26務必站出來，踴躍投下「不同意罷免」的一票。這一票，不只是對國會監督權的捍衛，更是對專制政治說「不」的明確宣示。「我們一起「與改革同行」，不與鬥爭為伍；要守護民主，不向獨裁低頭」！

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