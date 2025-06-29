川普擬年底出訪中國！由企業數十CEO大陣仗隨行　對中戰略轉變

▲據傳美國總統川普打算今年下半年出訪中國。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普政府正籌畫今年下半年率領數十位企業執行長組成代表團出訪中國，規模可能比照5月出訪中東時的模式。此舉被視為美方對中政策出現重大轉變，從過去以威脅迫使讓步的強硬姿態，逐步轉向透過有效管理降低風險的談判方式，在未來5到10年間推進「去風險化」，尋求在競爭格局下建立長期穩定的經濟互動。

根據《日經亞洲》報導，川普日前宣布美中已簽署貿易協議，雖未公布具體內容，隨即便傳出美國官方開始籌畫他訪中的消息。此次出訪預計仿照川普5月出訪沙烏地阿拉伯的規格，屆時可能會有特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）等重量級CEO隨行，突顯美中經濟對話重要性。

報導指出，美國國務院6月初開始與熟稔中國事務的企業高層接觸，徵詢訪中細節建議，顯示此行正進入具體規劃階段。與此同時，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）的顧問團也主張，應取消部分拜登時期對中國出口的管制措施，以換取中方放寬稀土與磁鐵的出口，藉此減少對中依賴，而非全面脫鉤。

川普政府內部對中政策路線亦出現明顯角力。貝森特立場偏向務實接觸，與強硬派國務卿盧比歐（Marco Rubio）產生明顯分歧。

據悉，兩人在5月底爆發衝突。貝森特與中國國務院副總理何立峰在瑞士日內瓦會晤後不久，盧比歐便宣布大幅收緊中國學生簽證，引發政策對撞。6月12日，貝森特赴國會時則強調中美經濟應透過真誠合作，實現「大而美的再平衡」，走向可持續發展的全球貿易新秩序。