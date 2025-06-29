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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／美國眾院關切中方計劃衝撞蕭美琴　轟「這不是外交是脅迫」

▲▼副總統蕭美琴今（28日）出席「民進黨全代會-更好的民主，更好的台灣」。（圖／記者湯興漢攝）

▲副總統蕭美琴。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

捷克軍情局長巴爾托夫斯基近日證實，我國副總統蕭美琴去年甫當選出訪捷克期間，中國外交官跟監騷擾施壓，甚至密謀衝撞蕭美琴座車進行恐嚇。此案也引起美方的高度關注，美國眾院外交委員會、美國眾院中國特別委員會29日都分別公開發聲關切。

美國眾院外交委員會透過社群媒體指出，這就像中共鎮壓香港民主一樣，試圖在北約成員國境內砸毀台灣副總統的專車。這是中共的罪惡行徑，昭然若揭，這不是外交，而是脅迫。

美國眾院中國特別委員會則表示，中共計劃在捷克對當時的台灣副總統當選人蕭美琴發動攻擊，這顯然是一種升級，凸顯了中共跨境鎮壓日益加劇的威脅。正因如此，《台灣盟友基金法案》今年才再次推出。

▼美國眾院外交委員會發聲關切中方計劃衝撞蕭美琴案。（圖／社群媒體X）

▲▼美國眾院外交委員會、美國眾院中國特別委員會分別發聲關切中方計劃衝撞蕭美琴案。（圖／社群媒體X）

▼美國眾院中國特別委員會分別發聲關切中方計劃衝撞蕭美琴案。（圖／社群媒體X）

▲▼美國眾院外交委員會、美國眾院中國特別委員會分別發聲關切中方計劃衝撞蕭美琴案。（圖／社群媒體X）

蕭美琴去年3月訪問捷克期間，遭中國外交人員跟監尾隨並險釀車禍，經過長時間調查，捷克軍情局局近日證實，北京企圖透過這項行動對蕭美琴進行心理威懾，「我們監控到中國情報單位曾試圖製造條件，對受保護人物進行具示威性的動作」。

對於中方作為，IPAC聲明全文指出，我們對有報導指中國計畫針對台灣副總統當選人蕭美琴發動「示威性實體攻擊」深感震驚，若該計畫得逞，將構成國家恐怖主義，即使未遂，這樣的行為本身已跨越底線，一個願意在他國策畫如此明目張膽、出於政治動機的暴力行為，絕非一個尊重國際外交規範的政權。

逾30國60名國會議員與政要連署該份聲明，包含捷克參議員費雪、英國前安全事務部長圖根哈特、澳洲參議員歐尼爾等人，亦包括我國IPAC共同主席，綠委范雲、白委陳昭姿。

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關鍵字：

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