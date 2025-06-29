100多國沒得談判！　川普將直接通知關稅稅率：美國想怎麼做都行

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普26日在記者會上表示，美國不會和所有200多個國家簽署貿易協議，將針對部分國家只會發函，並告知美國對該國進口品徵收的關稅。川普表示，對等關稅暫緩期不一定會延長或縮短，「我們想怎麼做都可以」；白宮也指出，關於對等關稅的期限，將由川普作最終決定。

綜合外電報導，美方針對即將於7月9日屆滿的對等關稅暫緩期釋出多重訊號，使國際市場對美國夏季貿易政策走向更加混沌。川普表示，儘管時間緊迫，但美方「想怎麼做都可以」，包括延長或縮短暫緩期，甚至直接對部分國家發函通知，宣布即將實施25%、35%或45%的關稅。

川普透露，美國已與中國、英國達成初步貿易協議，並指出，「我們可能已經和4到5個國家達成協議」，目前也正積極與其他國家洽談。他強調，美國與許多國家互動良好，但部分國家將會失望，「因為他們要支付關稅」。

川普表示，在接下來約一周半的時間內，預計將向多個國家寄出通知函，告知若想繼續在美國市場營運，必須接受新一輪的關稅條件。他直言，「我寧可直接寄信告訴所有國家：『恭喜，你們要繳25%』。」

此前，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也曾透露，美方目標是在9月初勞動節前完成與10至12個主要貿易夥伴的協議，顯示白宮可能考慮延長現行暫緩措施；然而，川普當日的發言卻暗示7月9日未必是絕對期限，一切將由他本人最終裁定。

除了已達成的協議，川普也特別提到與印度的談判進展。他表示，儘管印方在某些產業採取保護主義措施，美國仍希望能全面打開印度市場，並透露雙方已初步同意啟動貿易往來。