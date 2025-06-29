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日經亞洲稱川普下半年擬訪華　陣仗似5月出訪中東有「數十名CEO」

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲ 《日經亞洲》引述消息人士指出美國總統川普擬計畫下半年訪問中國。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

《日經亞洲》昨28日引述消息人士指出，美國總統川普計劃今年下半年時間訪問中國，美方已開始籌劃相關行程，預計將由數十名企業領袖組成龐大代表團隨行，規模將類比川普今年5月出訪沙烏地阿拉伯期間的商業團隊陣仗。

綜合大陸媒體也十分關注，紛紛引述《日經亞洲》（Nikkei Asia）28日報導，內容引述消息人士指出，美國官員正著手規劃總統川普（Donald Trump）計畫今年下半年訪問中國，並規畫由數十位美國企業執行長（CEO）組成的龐大代表團隨行，陣仗類似今年五月出訪的中東隨行團。

該報導指出川普於今年五月中東行期間攜帶超過30名企業高層，包括特斯拉執行長馬斯克、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、黑石集團CEO施瓦茨曼、貝萊德CEO芬克、OpenAI執行長奧特曼、Palantir創辦人卡普以及亞馬遜CEO賈西等，與沙特方面達成高達2兆美元的商業協議。此次訪華團隊預料將延續類似模式，突顯川普試圖以實質商業利益推動對華接觸。

報導稱，川普於6月26日宣稱已與中國就貿易問題達成進一步共識，儘管未公開細節，但雙方在6月初於倫敦的經貿會談中，已就落實兩國元首通話共識達成原則框架。中方同意依法審批部分受控技術出口，美方則有意取消對中方的多項限制措施。

這波互動顯示，川普政府對中政策出現重大轉向。《日經亞洲》引述知情人士指出，過去的強硬施壓策略正逐漸讓位於更具「管理性」的談判方式，反映出美國財政部長貝森特對華溫和接觸立場在內部逐漸取得主導。他與主張強硬的國務卿魯比奧之間的權力鬥爭日益明顯，據稱後者不滿貝森特對華的接觸政策，才在5月28日突然宣布限制中國留學生的簽證新規。

貝森特日前在國會作證時強調，中美經濟目標具有互補性，雙方唯有真誠合作，才能達成「大而美的再平衡」，並推動全球貿易走向可持續發展。

川普本人則在6月5日與中國領導人進行約90分鐘通話，雙方並互致訪問邀請。川普隨後在社群媒體發文，稱此次通話「成果積極」，為中美關係指明方向。

《觀察者網》報導指出，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯表示，這次通話是中美關係在「關鍵階段的一次戰略溝通」，總體而言「積極且具有建設性」，對接下來一段時間中美關係的發展起到了定方向、定目標的作用，「方向是雙方還要加強對話、溝通、協調、合作，目標就是中美元首的互訪。」

吳心伯指出，川普今年年初（1月17日）就表示了訪華意願。這次中方正式發出了邀請，要實現這樣一個目標，雙方要相向而行，為見面創造條件。”

早在今年1月，川普即公開表達訪華意願，中方亦正面回應，表示在兩國元首戰略引領下，願本著「相互尊重、和平共處、合作共贏」原則推動關係進展。

若此行成行，這將是川普重返白宮後首次踏足中國，預料將牽動中美經貿、科技與地緣政治格局的重大調整。

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