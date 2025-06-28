巴基斯坦爆恐攻慘劇！自殺炸彈車硬撞軍隊「16死近30傷」

▲巴基斯坦西北部傳出自殺炸彈攻擊，造成16名軍人喪命、數十人傷。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）北瓦茲里斯坦（North Waziristan）地區28日發生一起嚴重自殺炸彈攻擊事件。一名自殺炸彈客駕駛載有大量爆裂物的車輛衝向一支軍方車隊，造成至少16名軍人喪生，另有近30人受傷，包括平民與兒童。爆炸威力驚人，鄰近的兩棟民宅屋頂倒塌，導致6名孩童受傷，部分士兵傷勢嚴重，已被空運送往軍方醫院搶救。

綜合外媒報導，這起攻擊事件發生在鄰近阿富汗邊境的米爾阿里（Mir Ali），是過去伊斯蘭激進組織頻繁活動的區域。當地居民表示，爆炸後可見大量濃煙升起，衝擊波甚至震碎住戶玻璃。目前已由「巴基斯坦塔利班」（TTP）旗下的哈菲茲‧古爾‧巴哈杜爾武裝組織（Hafiz Gul Bahadur）出面宣稱犯案。

事實上，巴基斯坦塔利班為數個伊斯蘭激進組織所組成的聯盟，長期以來試圖推翻政府，建立神權政體，軍方始終是其主要攻擊目標，雖然巴國軍方曾多次對武裝份子展開清剿行動，但類似襲擊仍層出不窮。

自2021年阿富汗塔利班重新掌權後，巴基斯坦與阿富汗交界地區的安全局勢急遽惡化。巴方多次指控阿富汗境內武裝份子將當地作為攻擊跳板，但塔利班政府則否認，反批問題根源在巴國自身。

根據《法新社》統計，今年以來僅在開柏普赫圖赫瓦省與俾路支省，就已發生數起武裝攻擊事件，累計造成約290人死亡，死者多為軍警人員。