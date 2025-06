巴基斯坦爆恐攻慘劇！自殺炸彈車硬撞軍隊「16死近30傷」

▲巴基斯坦西北部傳出自殺炸彈攻擊,造成16名軍人喪命、數十人傷。(圖/翻攝自X)

記者閔文昱/綜合報導

巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省(Khyber Pakhtunkhwa)北瓦茲里斯坦(North Waziristan)地區28日發生一起嚴重自殺炸彈攻擊事件。一名自殺炸彈客駕駛載有大量爆裂物的車輛衝向一支軍方車隊,造成至少16名軍人喪生,另有近30人受傷,包括平民與兒童。爆炸威力驚人,鄰近的兩棟民宅屋頂倒塌,導致6名孩童受傷,部分士兵傷勢嚴重,已被空運送往軍方醫院搶救。

綜合外媒報導,這起攻擊事件發生在鄰近阿富汗邊境的米爾阿里(Mir Ali),是過去伊斯蘭激進組織頻繁活動的區域。當地居民表示,爆炸後可見大量濃煙升起,衝擊波甚至震碎住戶玻璃。目前已由「巴基斯坦塔利班」(TTP)旗下的哈菲茲‧古爾‧巴哈杜爾武裝組織(Hafiz Gul Bahadur)出面宣稱犯案。

事實上,巴基斯坦塔利班為數個伊斯蘭激進組織所組成的聯盟,長期以來試圖推翻政府,建立神權政體,軍方始終是其主要攻擊目標,雖然巴國軍方曾多次對武裝份子展開清剿行動,但類似襲擊仍層出不窮。

自2021年阿富汗塔利班重新掌權後,巴基斯坦與阿富汗交界地區的安全局勢急遽惡化。巴方多次指控阿富汗境內武裝份子將當地作為攻擊跳板,但塔利班政府則否認,反批問題根源在巴國自身。

根據《法新社》統計,今年以來僅在開柏普赫圖赫瓦省與俾路支省,就已發生數起武裝攻擊事件,累計造成約290人死亡,死者多為軍警人員。

Inna Lillahi wa inna ilaihi raji'un ????????



13x soldiers martyred and 24 injured, including over a dozen women and children with many in critically condition after a suicide car bomb struck a Pakistani military EOD unit's MRAP vehicle in Khadi Market, Mir Ali, North Waziristan, KPK,… pic.twitter.com/DlUmN38WGl