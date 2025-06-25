老兵被邀赴陸參加閱兵　顧立雄：抗戰非中共打的！分化團結要警惕

記者陶本和／台北報導

中共指稱將邀請國軍老兵參加九三天安門閱兵，國防部長顧立雄25日表示，抗戰是中華民國所打贏的抗戰勝利，不是中華人民共和國，這毋庸置疑；另外，他也提醒，這是中共分化團結的統戰技倆，相關退役老兵要警惕，國人跟退役的官兵不要受其誘惑。

▲國防部長顧立雄出席立法院外交及國防委員會。（圖／記者湯興漢攝）

顧立雄上午赴立法院外交及國防委員會備詢前，接受媒體訪問時表示，有關國軍老兵被邀請赴陸參加九三天安門閱兵一事，他認為應該分成三點說明，第一，抗戰是中華民國所率領，打贏的這場抗戰勝利，並不是由中華人民共和國，這一點無庸置疑。

顧立雄表示，第二這是中共的統戰技倆，要來分化社會的團結，相關的退役老兵要警惕，中國用認知戰、輿論戰來分化，所以希望國人跟退役的官兵，不要受到誘惑。

顧立雄說，第三是台灣也會舉辦一系列的活動，主軸就是「反侵略」，退役老兵們如果還健在的，也會邀請烈士的遺眷一起參與，主張是表達我們反侵略的決心。

對於是否掌握可能會赴陸參與閱兵的人數？顧立雄說，還在了解當中。至於大陸閱兵所想對外釋出的訊息為何？他認為，閱兵算是一種展示，可能需要一些展示，但真正戰力不在於這種展示。

顧立雄強調，台灣會透過扎實訓練、實戰化訓練、新式裝備的獲得，到戰略、戰術、戰法層級的運用，來遂行防衛任務，當然也會密切搜注共軍侵台的手法，這才是台灣真正要關注的部分。