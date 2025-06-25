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老兵被邀赴陸參加閱兵　顧立雄：抗戰非中共打的！分化團結要警惕

記者陶本和／台北報導

中共指稱將邀請國軍老兵參加九三天安門閱兵，國防部長顧立雄25日表示，抗戰是中華民國所打贏的抗戰勝利，不是中華人民共和國，這毋庸置疑；另外，他也提醒，這是中共分化團結的統戰技倆，相關退役老兵要警惕，國人跟退役的官兵不要受其誘惑。

▲▼針對大陸93大閱兵，國防部長顧立雄出席立法院外交及國防委員會處理院會交付年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案審查時表示抗戰非中共打的。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄出席立法院外交及國防委員會。（圖／記者湯興漢攝）

顧立雄上午赴立法院外交及國防委員會備詢前，接受媒體訪問時表示，有關國軍老兵被邀請赴陸參加九三天安門閱兵一事，他認為應該分成三點說明，第一，抗戰是中華民國所率領，打贏的這場抗戰勝利，並不是由中華人民共和國，這一點無庸置疑。

顧立雄表示，第二這是中共的統戰技倆，要來分化社會的團結，相關的退役老兵要警惕，中國用認知戰、輿論戰來分化，所以希望國人跟退役的官兵，不要受到誘惑。

顧立雄說，第三是台灣也會舉辦一系列的活動，主軸就是「反侵略」，退役老兵們如果還健在的，也會邀請烈士的遺眷一起參與，主張是表達我們反侵略的決心。

對於是否掌握可能會赴陸參與閱兵的人數？顧立雄說，還在了解當中。至於大陸閱兵所想對外釋出的訊息為何？他認為，閱兵算是一種展示，可能需要一些展示，但真正戰力不在於這種展示。

顧立雄強調，台灣會透過扎實訓練、實戰化訓練、新式裝備的獲得，到戰略、戰術、戰法層級的運用，來遂行防衛任務，當然也會密切搜注共軍侵台的手法，這才是台灣真正要關注的部分。

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