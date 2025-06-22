巴基斯坦「提名川普」角逐諾貝爾和平獎！　阻止印巴開戰有功

▲巴基斯坦政府21日宣布，將提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

正當以色列與伊朗戰火持續升溫，巴基斯坦政府卻在21日宣布，將提名美國總統川普（Donald Trump）角逐諾貝爾和平獎，表彰他成功調解印度與巴基斯坦之間的軍事衝突。不過此舉也引來巴國內部兩極反應，有人直言川普挺以立場「根本不配」。

根據《路透社》報導，巴基斯坦表示，今年5月印巴爆發激烈交火，川普在關鍵時刻宣布雙方停火，成功讓戰火降溫。川普事後多次聲稱，這場外交行動幫助他「避免了一場核戰」，拯救了數百萬條生命，卻抱怨自己完全沒得到應有的讚譽。

巴基斯坦方面同意，是美國的外交介入才成功讓衝突降溫，但印度則認為，停火是印巴兩軍自主達成的雙邊協議。

巴基斯坦發表聲明表示，「川普總統展現出極高的戰略遠見與卓越的政治手腕，透過積極與伊斯蘭馬巴德（Islamabad）與新德里（New Delhi）互動，成功化解原本急速惡化的情勢，這次介入行動，是他真正扮演和平締造者角色的最佳證明。」

根據規定，各國政府有權提名人選角逐諾貝爾和平獎。不過截至目前，美國方面尚未對此回應。印度政府發言人也未針對此事做出回應。

但這項提名在巴基斯坦國內也並非毫無爭議。部分民眾對川普力挺以色列進攻加薩走廊（Gaza）一事感到憤怒。

知名政論節目主持人侯賽因（Talat Hussain）就在X發文批評，「在加薩為以色列買單、為攻擊伊朗喝采的人，不配獲得任何獎項。況且，要是過幾個月他又轉身去跟莫迪稱兄道弟，那該怎麼辦？」

川普21日才在社群平台發文，列出他自認在任內成功化解的衝突名單，包括印度與巴基斯坦，以及他任內推動的亞伯拉罕協議（Abraham Accords），讓以色列與多個穆斯林國家關係正常化。他還語帶無奈表示，「不管我做了什麼，最終都不會拿到諾貝爾和平獎。」