伊朗恐報復！　美國國務院發布「全球安全警報」

▲美國國務院發布全球警戒。圖為紐澤西州「紐華克自由國際機場」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國21日發起「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer），出動B-2轟炸機投擲「碉堡剋星」GBU-57巨型鑽地彈，摧毀伊朗境內3座核設施。隨著德黑蘭誓言報復，美國國務院22日晚間發布「全球警戒」安全警報，警告可能出現針對美國利益的行動。

美國國務院在「午夜重錘行動」將近24小時後，發布全球警戒，「以色列與伊朗之間的衝突，導致中東各地旅遊中斷與領空不定期關閉，並且可能發生針對美國海外公民與利益的潛在示威活動。國務院建議全球美國公民更加謹慎，計畫旅行時，請謹慎閱讀我們的旅遊建議、國家資訊與任何近期的安全警報。」

與此同時，美國國土安全部也發布「國家恐怖主義諮詢系統公告」（National Terrorism Advisory System Bulletin），「持續進行中的伊朗衝突，加劇美國威脅環境」，親伊朗駭客或與德黑蘭相關的網路行為者，都可能對美國展開網路攻擊。

此外，國土安全部也提及總統川普第一任期下令擊殺的前伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），「伊朗長期承諾，鎖定他們認為要替2020年1月一名伊朗軍事指揮官之死負責的美國官員。如果伊朗領袖發布宗教裁決，號召對美國本土目標展開報復性暴力行動，那麼美國本土暴力極端分子發起『孤狼式』暴力襲擊的可能性恐怕增加。」