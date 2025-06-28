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驚險！台南3遊客觀夕平台落海　海巡快艇緊急救援

記者林東良／台南報導

台南安平觀夕平台外海28日下午驚傳落海事件！3名外地遊客至安平觀夕平台附近戲水，遭離岸流捲離岸際，漂流於距岸約0.2浬（約370公尺）的海面上呼救。海巡署第四海巡隊沿岸多功能CP-1053艇於下午2時17分巡邏途中即時發現，第一時間將落海者接駁上艇，同步調派PP-3525巡防艇支援，將3人帶回台南安平漁港安檢所。

▲台南安平外海3名遊客不慎遭離岸流捲走，海巡署第四海巡隊沿岸巡邏艇即時發現救援上艇。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南安平外海3名遊客不慎遭離岸流捲走，海巡署第四海巡隊沿岸巡邏艇即時發現救援上艇。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南安平外海3名遊客不慎遭離岸流捲走，海巡署第四海巡隊沿岸巡邏艇即時發現救援上艇。（記者林東良翻攝，下同）

事發當下，現場正值「中華民國常不輕協會」於觀夕平台辦理海域場勘活動，該協會總幹事陳淑俐與多位工作人員全程目擊海巡艇執行救援，並於岸際拍攝搜救過程畫面，供後續安全宣導教材使用。

▲台南安平外海3名遊客不慎遭離岸流捲走，海巡署第四海巡隊沿岸巡邏艇即時發現救援上艇。（記者林東良翻攝，下同）

海巡署表示，接獲通報後，立即動員2艘巡防艇、安平漁港安檢所、消防局第六大隊安平消防分隊、台南市警察局安平派出所等多單位協同投入搶救，展現「區域聯防」高效應變量能。3名獲救者中僅1名男性腳部有輕微擦傷，無大礙，皆無需送醫，已由專業救護人員協助處置。

▲台南安平外海3名遊客不慎遭離岸流捲走，海巡署第四海巡隊沿岸巡邏艇即時發現救援上艇。（記者林東良翻攝，下同）

經了解，3人為外縣市遊客下午至安平觀夕平台附近戲水，因不熟悉海流狀況，誤入離岸流，體力不支、無法自行游回岸上，所幸被巡邏艇及時發現，眾人對海巡人員表達萬分感激。

▲台南安平外海3名遊客不慎遭離岸流捲走，海巡署第四海巡隊沿岸巡邏艇即時發現救援上艇。（記者林東良翻攝，下同）

第四海巡隊呼籲，夏季期間民眾從事海上活動前，務必留意氣象與海象資訊，建議使用「GoOcean海洋遊憩風險資訊平台」查詢即時資訊，並穿著救生衣等防護裝備。如有緊急狀況請撥打海巡報案專線「118」，海巡人員將第一時間投入救援，守護民眾生命安全。

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