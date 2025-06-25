海巡隊員淪共諜！「1季收6萬+年終」洩軍事機密　海巡署回應了





▲臺灣高等檢察署高雄檢察分署。（圖／翻攝自Google Maps）

記者賴文萱／高雄報導

海巡署艦分署南部地區機動海巡隊一名李姓隊員，涉嫌以每季新台幣6萬元酬勞，刺蒐、交付台菲海域任務艦與飛彈射擊警戒區域示意圖等國軍機密，給予大陸地區派遣人員，台灣高檢署高雄檢察分署昨（24）日偵結起訴。對此，海巡署表示，李員遭裁定羈押時已立即停職，交保後，他也主動申請離職。

根據台灣高等檢察署高雄分署調查，李姓隊員從2022年9月起遭到中國吸收，他受到1名綽號「TONY」的中國派遣人員利誘，以每季新台幣6萬元薪資，且另有年終獎金等高額金錢報酬，刺蒐、交付台菲海域任務艦與飛彈射擊警戒區域示意圖等國軍機密。

海巡署艦隊分署表示，該案是海巡署政風室去年9月配合基隆憲兵隊共同偵辦案件，台灣高檢署高雄檢察分署昨（24）日以涉嫌違反國安法等罪嫌，偵結起訴艦分署南部地區機動海巡隊前李姓隊員。

艦隊分署表示，李員遭裁定羈押時，艦隊分署立即召開考績會核定停職，並追究相關人員考監不周責任，李員交保後已主動申請離職。

海巡署強調，海巡對於違法犯紀案件零容忍，另中國對台滲透、統戰威脅日益嚴重，為有效因應來自中國情報戰的威脅，海巡署全面強化同仁法紀觀念，增進財務風險管理能力，落實各級考核工作，並組成廉政關懷服務團隊，深入基層辦理關懷訪視，推動廉政巡迴宣導及法治教育，以杜絕類案再生。