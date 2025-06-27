浮屍雙腳穿雨鞋「倒插」海裡晃動　消防急衝下海...結果超展開

▲遠看有一雙腳倒插在海裡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

嚇到閃尿！彰化縣鹿港鎮彰濱工業區海堤25日凌晨發生一起駭人事件！有民眾發現有人的雙腳穿著雨鞋雙腳朝天「倒插」在海面上，遠看驚覺是有人溺水，緊急通報消防局，鹿港消防分隊及海巡人員火速到場，下到海域內確認，證實僅是空無一人的淺綠色青蛙裝，結束這場虛驚。

鹿港消防分隊將前往搜救影片po在臉書，在網路爆紅，已經超過11萬餘人觀看，分隊表示，25日凌晨午夜時分接獲報案，彰濱工業區北堤旁，一位民眾忽然被海堤邊一抹詭異的淺綠色吸引——有一套青蛙裝，靜靜地漂在水面上，半沉半浮，似有釣客落水，當時他看了很久，發現雨鞋竟沒有隨著潮汐漂流，立即撥打119報案。

▲消防下海救人，竟是一件淺綠色的青蛙裝。（圖／記者唐詠絮翻攝）

不到十分鐘，消防、海巡人員迅速抵達，岸邊人群開始圍觀，有圍觀的民眾輕聲的聲說「會不會是夜釣沒帶燈，失足掉下去了」、「這堤防以前也發生過事故」，消防人員展開水域搜救，並前進到雨鞋發現處，結果發現，只是一套沒有人穿的青蛙裝備，裡頭空無一人，所幸沒有人員因此受傷受困，這才鬆了一口氣。

消防人員藉此在現場向民眾解釋「多虧熱心通報，但也提醒大家，夜間於海堤邊釣魚務必要注意自身安全。」同時提醒，暑假到了，水邊玩水要注意、危險地方不要去，天氣不好別下水，穿上救生衣才安全，安全第一最重要，一旦發現有人掉水裡，大聲喊「救命！」，趕快找大人幫忙，打電話報119求救。

▲消防下海救人，發現只是一件淺綠色的青蛙裝，鬆了一口氣。（圖／記者唐詠絮翻攝）