　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

浮屍雙腳穿雨鞋「倒插」海裡晃動　消防急衝下海...結果超展開

▲消防下海救人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲遠看有一雙腳倒插在海裡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

嚇到閃尿！彰化縣鹿港鎮彰濱工業區海堤25日凌晨發生一起駭人事件！有民眾發現有人的雙腳穿著雨鞋雙腳朝天「倒插」在海面上，遠看驚覺是有人溺水，緊急通報消防局，鹿港消防分隊及海巡人員火速到場，下到海域內確認，證實僅是空無一人的淺綠色青蛙裝，結束這場虛驚。

鹿港消防分隊將前往搜救影片po在臉書，在網路爆紅，已經超過11萬餘人觀看，分隊表示，25日凌晨午夜時分接獲報案，彰濱工業區北堤旁，一位民眾忽然被海堤邊一抹詭異的淺綠色吸引——有一套青蛙裝，靜靜地漂在水面上，半沉半浮，似有釣客落水，當時他看了很久，發現雨鞋竟沒有隨著潮汐漂流，立即撥打119報案。

▲消防下海救人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲消防下海救人，竟是一件淺綠色的青蛙裝。（圖／記者唐詠絮翻攝）

不到十分鐘，消防、海巡人員迅速抵達，岸邊人群開始圍觀，有圍觀的民眾輕聲的聲說「會不會是夜釣沒帶燈，失足掉下去了」、「這堤防以前也發生過事故」，消防人員展開水域搜救，並前進到雨鞋發現處，結果發現，只是一套沒有人穿的青蛙裝備，裡頭空無一人，所幸沒有人員因此受傷受困，這才鬆了一口氣。

消防人員藉此在現場向民眾解釋「多虧熱心通報，但也提醒大家，夜間於海堤邊釣魚務必要注意自身安全。」同時提醒，暑假到了，水邊玩水要注意、危險地方不要去，天氣不好別下水，穿上救生衣才安全，安全第一最重要，一旦發現有人掉水裡，大聲喊「救命！」，趕快找大人幫忙，打電話報119求救。

▲消防下海救人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲消防下海救人，發現只是一件淺綠色的青蛙裝，鬆了一口氣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／熊熊「鬧翻經紀人」　突宣布解約
兒遭割頸亡　父母憂：他們出獄一定會找我報仇
快訊／央行教訓炒匯者？　收盤驚奇大逆轉
爸爸開口了！孫安佐「只要做到2件事」　孫鵬：馬上把遺產給他
台北天空「突然變暗」以為晚上了！網喊扯：雨跟颱風一樣
快訊／「香港四大才子」蔡瀾病逝　遺體已火化
快訊／雷雨炸裂！松山機場暫停地面作業　航班延誤
國小老師帶學生「教室開冷氣烤肉」！5童CO中毒送醫
仁川機場旅客墜樓身亡！緊急封鎖現場　死者身分曝
快訊／台北防冰雹！大雷雨轟3縣市　國家警報又響

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北割頸案開庭！國中生父母「憂遭報復」：他們至今仍毫無悔意

彰化71歲伯開車恍神！追撞砂石車「失控翻滾」撞爛　驚悚畫面曝

國小老師帶學生「教室開冷氣烤肉」！5童CO中毒送醫　校方回應了

浮屍雙腳穿雨鞋「倒插」海裡晃動　消防急衝下海...結果超展開

撞擊畫面曝光！20歲騎士闖紅燈　女行人「噴飛10m遠」重摔落地慘死

快訊／屏東恆春「30人室內烤肉」！　5女童疑一氧化碳中毒送醫

超前部署！彰府砸1500萬　萬套「防災神器」直送鄰里長

罷免藍委爆衝突！台中女搶文宣品「趴地不肯起」　雙方互告

桃園市調處登門查連署引發恐慌！立委質疑查水表　桃檢回應了

日本進口千盒感冒藥「偽裝成零食」　代購男詭辯...判刑6月

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

新北割頸案開庭！國中生父母「憂遭報復」：他們至今仍毫無悔意

彰化71歲伯開車恍神！追撞砂石車「失控翻滾」撞爛　驚悚畫面曝

國小老師帶學生「教室開冷氣烤肉」！5童CO中毒送醫　校方回應了

浮屍雙腳穿雨鞋「倒插」海裡晃動　消防急衝下海...結果超展開

撞擊畫面曝光！20歲騎士闖紅燈　女行人「噴飛10m遠」重摔落地慘死

快訊／屏東恆春「30人室內烤肉」！　5女童疑一氧化碳中毒送醫

超前部署！彰府砸1500萬　萬套「防災神器」直送鄰里長

罷免藍委爆衝突！台中女搶文宣品「趴地不肯起」　雙方互告

桃園市調處登門查連署引發恐慌！立委質疑查水表　桃檢回應了

日本進口千盒感冒藥「偽裝成零食」　代購男詭辯...判刑6月

騎車3分鐘到好市多！220戶社宅「過嶺安居」動土　3年後完工

樂天三本柱驚訝賀瓏出事　自曝賀瓏對她們很好

賴薇如騎馬出意外！「馬突爆衝瞬間慘摔」驚悚畫面曝光

最難進企業排行出爐！這間「率取率僅5%」　面試過程超驚人

熊熊「鬧翻經紀人」宣布解約！　痛掀4大惡行：如此三觀不正

YouTube客廳霸主地位不保？TikTok、Instagram傳將推出電視版App

昆凌新髮型曝光嫩回20歲少女顏！「雙麻花辮」3個細節小臉又超美

花蓮＝干城鐵路立體化遭撤！縣府籲履行承諾　陳世凱：不會延宕

日本死刑方法曝！一律絞刑　死囚離地2m「頸椎瞬間折斷」亡

靠鮪魚罐頭「減脂增肌」真有效？日本健康圈掀熱議、上班族＆健身族飲控新寵！

小米前總監爆包養200正妹　荒淫性愛契約曝光！　舔菊花喝聖水陪3天拿410萬

社會熱門新聞

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

地球村美語老闆涉教唆打女牙醫　逮4黑幫成員共謀

婦過馬路遭闖紅燈騎士撞上　送醫不治

詐騙157億！　「台版Jisoo」11大將全羈押

遭規勸戴口罩竟殺店員　紙雕師逃死定讞

幫孫買早餐被連罰1個月？基隆警說話了

中火出事了！　工人10米高處掉落摔死

重機女隊長遭撞　家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器

叼菸惡男被燒死！姊曝「家中黏著皮」要求無期

台南市府一級主管涉貪　50萬交保

台中遛狗女過馬路遭撞　搶救15天宣告不治

嘉義惡警巡邏車私用還性侵　重判4年6月

快訊／屏東「30人室內烤肉」！5女童疑中毒送醫

快訊／台中民眾凌晨逆向走國道！　貨車撞飛後車輾斃

更多熱門

相關新聞

海巡隊員淪共諜！1季收6萬大洩軍事機密

海巡隊員淪共諜！1季收6萬大洩軍事機密

海巡署艦分署南部地區機動海巡隊一名李姓隊員，涉嫌以每季新台幣6萬元酬勞，刺蒐、交付台菲海域任務艦與飛彈射擊警戒區域示意圖等國軍機密給大陸地區派遣人員，台灣高檢署高雄檢察分署昨（24）日偵結起訴。對此，海巡署表示，李員遭裁定羈押時已立即停職，交保後，他也主動申請離職。

即／高雄興達漁港驚見女浮屍　漁民報警

即／高雄興達漁港驚見女浮屍　漁民報警

澎湖獨木舟釣客成浮屍！家屬心碎認屍

澎湖獨木舟釣客成浮屍！家屬心碎認屍

即／移工五股濕地抓螃蟹　爛泥驚見男性浮屍

即／移工五股濕地抓螃蟹　爛泥驚見男性浮屍

86歲翁台南四草大橋落水　遺體北堤海域尋獲

86歲翁台南四草大橋落水　遺體北堤海域尋獲

關鍵字：

彰濱鹿港浮屍青蛙裝海巡消防隊

讀者迴響

熱門新聞

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

阿家生蠔老闆被停業?　澎湖縣政府澄清

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

拿莫．伊漾遭歧視辱罵　經紀公司發聲

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

《楓之谷Artale》出BUG GM幫改裝

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

「0.19要到了嗎？」　網滿手日幣：想繼續換

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

威力彩包牌注注中獎　花800元爽抱17.53億

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

更多

最夯影音

更多

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面