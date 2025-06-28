台南曾文園區勞工學苑開課！　手作岩燒蜂蜜蛋糕甜進心裡

▲台南市勞工局於曾文園區開設岩燒蜂蜜蛋糕體驗課程，學員開心完成手作甜點，感受滿滿成就與幸福滋味。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實市長黃偉哲「希望家園、幸福宜居」的施政理念，台南市政府勞工局持續推動勞工終身學習與休閒教育，28日於「曾文市政願景園區」舉辦「幸福體驗岩燒蜂蜜蛋糕」烘焙課程，課程採小班制、手把手教學，不僅帶領學員親手烘焙香氣四溢的甜點，更讓每一位學員將這份手作幸福帶回家中與家人共享，現場氣氛溫馨熱烈。

本次課程由具備烘焙食品技術士乙、丙級與產業證照的資深講師陳正文親自授課。陳老師有30年烘焙經驗，現任生力美食有限公司產品研發顧問，課堂中除傳授「岩燒蜂蜜蛋糕」的配方與製作技巧，更分享其職涯歷程與烘焙創新理念。學員在實作過程中不僅學習烘焙技術，也將心意融入作品，烤箱飄出的蛋糕香氣與學員的笑容交織成動人畫面。

勞工局局長王鑫基指出，勞工學苑長年提供多元育樂課程，特別是烘焙手作類深受好評。過往礙於南門中心場地限制，多仰賴鄰近學校協助辦理；隨著「曾文市政願景園區」啟用，園區內的專業餐飲教室得以活化再利用，並結合觀光協會與專業講師資源，打造高品質、貼近生活的勞工課程。未來將持續辦理更多手作、藝文與技能體驗活動，誠摯邀請勞工朋友踴躍參加，充實生活、提升自我，也感受生活中的每一份甜與暖。