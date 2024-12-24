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台南曾文市政願景園區發表施政6週年成果　黃偉哲踏實兌現對市民承諾

▲台南市政府24日移師曾文市政願景園區召開市政會議，向市民報告市政推動6週年成果，市長黃偉哲表示，感謝市民與市府攜手共同為這座城市留下許多成就。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府24日移師曾文市政願景園區召開市政會議，向市民報告市政推動6週年成果，市長黃偉哲表示，感謝市民與市府攜手共同為這座城市留下許多成就。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府24日移師曾文市政願景園區召開市政會議，向市民報告市政推動6週年成果，並首度曝光施政成果影片，市長黃偉哲表示，感謝市民與市府攜手，在2024台南400的這一年，共同為這座城市留下許多成就。

黃偉哲並提到，就職週年前夕選在第三市政中心「曾文市政願景園區」召開市政會議，具有兩項重要意義。第一、兌現他對大曾文區願景的承諾，展現市府在區域均衡發展的決心；第二、活化轉型大學退場後的校舍，節省新建廳舍公帑。迎接2025年，他將繼續率領市府團隊，穩健推動各項建設及服務。

黃偉哲指出，在中央政府的努力及地方政府的全力配合之下，半導體S廊帶在南部實現，台南作為廊帶軸點，持續擴大招商吸引國際企業來台南設廠，以南科來說，2022年產值就首度超越竹科，成為三大科學園區之首，2024年底的產值更可望破兩兆元。

▲台南市政府24日移師曾文市政願景園區召開市政會議，向市民報告市政推動6週年成果，市長黃偉哲表示，感謝市民與市府攜手共同為這座城市留下許多成就。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，台南市作為文化古城及科技新都，未來會加強各項基礎建設及強化公共服務。他也勉勵市府團隊不僅要和全國各縣市競爭，更要積極走出去和世界競爭。

台南市政府表示，黃偉哲市長所提的六大願景「富饒台南」、「便捷台南」、「活力台南」、「永續台南」、「文化台南」及「榮耀台南」，六年在市府各單位的合作努力之下，逐步穩健實現。

在「富饒台南」方面，台南市擴大了南科及沙崙智慧綠能科學城的產業優勢，過去六年創造超過2200億元招商投資額、逾3200億元產值，以及5.1萬個就業機會；民間促參投入公共建設投資則吸引573億元。迎接行政院大南方新矽谷計畫，全國首座AI產業專區即將落腳台南，科技大廠AMD也選在台南設立研發中心，大台南經濟發展動能可望更加推升。

台南是科技新都，也是農業重鎮，六年來投入52億元完善農水路建設，改善長度逾1830公里，可繞行台灣近兩圈。此外，市府團隊積極拓銷農特產前進國際市場，將優質的產品銷往日、韓、星、馬、荷、加、紐等國，創造30億元商機。

在「便捷台南」方面，六年來台南市投入878億元，完成造橋41座及鋪路184項；提升偏鄉公共運輸服務，市府打造42條小黃公車路網，路線遍及27區，已嘉惠24萬人次；YouBike 2.0站點今年9月突破500站，目前累計服務586萬人次，2025年底前將再增125站；此外，市府積極解決市區停車問題，向中央爭取前瞻預算規劃興建13座立體停車場，可進一步提升停車便利性。

在「活力台南」方面，市府致力全齡共好的理念，長照服務涵蓋率連續3年六都第一，今年並獲得「全國健康城市暨高齡友善城市卓越獎」，是全國唯一獲得該最高榮譽獎項的城市。此外，規劃打造51座特色公園、15處公共托育家園等，校園營養午餐自辦率則逾93%，為六都第一。

「永續台南」方面，6年來市府與中央密切合作，首先是「既抗旱，也治水」，雙管齊下投入治水及水資源開發的水環境建設，以因應極端氣候的加劇，確保城市永續發展；再來是規劃興建1萬1170戶社宅，其中已動工有6124戶、已決標及招商有4466戶，招標中則有580戶。

▲台南市政府24日移師曾文市政願景園區召開市政會議，向市民報告市政推動6週年成果，市長黃偉哲表示，感謝市民與市府攜手共同為這座城市留下許多成就。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，市府規劃打造63座多功能活動中心、13座全民運動館(中心)、5座寵物運動公園等建設，進一步提升市民生活品質。曾文市政願景園區的啟用，不僅是居民洽公的第三市政中心，更進一步宣示市府加速發展大曾文區的決心。

「文化台南」方面，台南已然成為國際級觀光熱點，旅宿業家數及成長數穩坐六都之冠。今年適逢台南400，包括「台灣燈會」、「台灣文博會」、「台灣設計展」，以及「紅球台南」等精彩活動，自年初起陸續展開，台南憑藉深厚文化底蘊，吸引逾2000萬旅客到訪，創造超過300億元產值。

台南市政府指出，台南是台灣的第一座城市，居民有身為「我是台南人」油然而生的城市光榮感，透過台南400的各式展演及民間參與，文化DNA進一步深植在地。台南今年一整年參與國內外各項評比，獲得468項獎項，也是6年來最多，這項榮耀屬於每一位市民，也邀請大家共同見證台南邁向2025年新輝煌。

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