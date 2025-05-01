五一勞動節幸福飄香！　南市勞工局手作「難哄蛋糕」甜蜜學苑人氣爆棚

▲台南市勞工局推動多元勞工學苑課程，並配合「曾文市政願景園區」啟用，1日於園區舉辦「幸福體驗手作難哄蛋糕」烘焙課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園、幸福宜居」施政理念，勞工局推動多元勞工學苑課程，並配合「曾文市政願景園區」啟用，1日於園區舉辦「幸福體驗手作難哄蛋糕」烘焙課程，結合社團法人台南市觀光協會，以小班制、手把手教學方式，帶領學員親手製作療癒感十足的「難哄蛋糕」，分享甜蜜與幸福。



本次課程由資深烘焙講師蔡銘老師親授，蔡老師曾任高雄五星級飯店點心房主廚，現為台南市觀光協會專任職訓講師，並於南部多所大專校院任教，擁有逾20年實務經驗。他向學員介紹「難哄蛋糕」的緣起，表示其靈感來自一部青春愛情影集，劇中男主角製作的造型蛋糕爆紅，引發甜點熱潮。學員們在課堂中不僅學習蛋糕製作技巧，更透過親手創作，將愛與祝福注入其中，現場氣氛溫馨熱絡。



勞工局長王鑫基指出，南門勞工育樂中心長年推動各式育樂課程，其中烘焙類最受勞工朋友喜愛。過往因場地限制，多仰賴鄰近學校支援，如今藉由曾文園區啟用，市府活化原有餐飲教室資源，並攜手專業協會推動課程。今日適逢五一勞動節，特別規劃本活動，讓勞工朋友在假期中感受幸福與成就，課程大獲評價很好，未來也將持續辦理，歡迎勞工朋友踴躍參與、充實生活與技能。