逾9成店家創業1年就倒閉　教育學苑首創教練陪跑制

▲「人人好餐飲商學苑」獨創陪跑制，幫助想創業的民眾，提高存活率 。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

根據統計，2023年台灣餐飲業業績創下新高，達到1兆元市場規模，餐飲業成為時下年輕人創業首選。只是創業維艱，創業一年就倒閉的機率高達9成，台中一家教育學苑獨創「教練陪跑」制度，打出「3年存活達83%」口號，要幫創業小白避開彎路，日前舉辦開幕儀式，也吸引許多有意創業者參加。

「人人好餐飲商學苑」院長蔡文旗表示，餐飲業是時下年輕人、二次就業族群的首選，但在創業與經營上的真實數據，其實相當殘酷。據根據經濟部中小企業處創業諮詢服務中心統計，在創業第1年就倒閉的機率高達90%，在5年內陣亡的比例更高達99%，而創業超過5年的企業僅有1%。

蔡文旗提到，團隊都在餐飲品牌業界縱橫超過20餘年，服務超過300多個品牌。包含知名連鎖手搖飲「茶湯會」、素食界翹楚「熱浪島」、韓國品牌「Isaac」吐司，課程將由四大面向切入，包含餐飲技術培訓、營運管理教育、顧問陪跑計劃到連鎖加盟發展等。

蔡文旗表示，當初創立學苑的初衷，來自2022年時疫情很嚴重，經濟部商業司找團隊輔導餐飲業轉型，團隊看到很多小型餐飲業是1人公司，不然就是夫妻2人合力打拼，相較於大型連鎖業，微型創業者是最需要資源支援的一群，所以決定創立學苑，幫助創業小白少走彎路。