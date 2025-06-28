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張嘉郡、丁學忠爭取866萬　強化土庫、東勢活動中心安全

▲立法委員張嘉郡邀集社會處長林文志、土庫鎮長陳特凱共同會勘綺湖、大荖與東平三處社區活動中心的補強計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立法委員張嘉郡邀集社會處長林文志、土庫鎮長陳特凱共同會勘綺湖、大荖與東平三處社區活動中心的補強計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

立法委員張嘉郡26日邀集雲林縣政府社會處長林文志、土庫鎮長陳特凱、縣議員張維心等，共同會勘綺湖、大荖與東平三處社區活動中心的補強計畫。三案合計爭取中央補助540萬元，加上縣府自籌60萬元，總經費達600萬元；此外，東勢鄉「昌南社區活動中心」亦獲得266萬元補助，將同步辦理結構補強工程。

立委張嘉郡表示，土庫鎮三處社區活動中心屋齡皆已多年，經多次專業評估後確認耐震能力未達現行法規標準，若遇強震恐有安全疑慮。為改善社區安全環境，與丁學忠委員特別向衛福部爭取「公共服務據點整備—公有危險建築補強重建計畫」補助，成功協調中央資源挹注，將進行柱牆補強、結構修復與設施更新工程，讓社區空間轉型為更穩固、更安心的日常據點。

張嘉郡說明，綺湖社區活動中心因使用年限較久，將針對牆柱與窗密改為正常構造，並同步修復結構耐久性損壞部分；大荖與東平社區則將進行構造補強與老舊設施修復，朝整體耐震與使用機能升級邁進。三處空間皆為居民日常集會、老人關懷據點與防災避難場域，結構安全攸關鄉親生活與災時應變能力，絕對不容忽視。

張嘉郡也特別指出，東平與大荖社區活動中心空間，同時作為附設幼兒園使用，結構安全不僅關係長輩活動與災時避難，更攸關孩童日常上課的安全與學習品質。她強調，透過此次補強工程，能為在地幼兒營造更穩固、安全的學習環境，也讓家長在送孩子上學時更放心、安心。

除此次會勘的三案之外，東勢鄉「昌南社區活動中心」也成功爭取到266萬4000元補助，補強工程將同步啟動，持續推動基層建物安全強化工作不間斷。張嘉郡強調，許多社區活動中心同時肩負幼兒園、關懷據點與避難空間等多重功能。未來與團隊將持續盤點雲林各地老舊社區空間的結構現況，主動協助縣府與各公所提出改善計畫，全力爭取更多中央資源。

▲立法委員張嘉郡邀集社會處長林文志、土庫鎮長陳特凱共同會勘綺湖、大荖與東平三處社區活動中心的補強計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立法委員張嘉郡邀集社會處長林文志、土庫鎮長陳特凱共同會勘綺湖、大荖與東平三處社區活動中心的補強計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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