夫抓包外遇砍傷小王挨告　妻助陣尪反控性侵！下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名已婚女子霏霏（化名）與同事A男發生婚外情，兩人在交往期間曾發生性行為，後來事情露餡，A男在談判時遭霏霏的丈夫砍傷，憤而決定提告；她心生不滿，竟也對A男提告性侵。法官日前審理之後，依犯誣告罪判處霏霏有期徒刑4個月，緩刑3年。

▲霏霏控訴遭外遇對象A男性侵，結果卻害自己吃上誣告罪。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，霏霏與A男同在某公司任職，兩人發展成男女朋友關係，並在交往期間發生多次性行為；後來霏霏的丈夫得知此事，並於2022年8月間兩度找上A男談判，但都沒有談成，他一氣之下持刀砍傷A男。

事後，A男決定對霏霏的丈夫提告傷害、恐嚇取財。然而，決定回歸家庭的霏霏卻對此感到不滿，竟在同年8月底前往警局報案，表明要對A男提告強制性交、強制猥褻罪。

不過，檢方經調查後，認定霏霏是為了反制A男對丈夫提告一事，才會報警提告性侵，她的行為涉犯刑法第169條第1項誣告罪嫌，訊後依法將她起訴。

法官認為，霏霏的行為有害於刑事偵查權的行使及發動，耗費國家司法資源，導致A男無端遭受刑事偵查，嚴重損害A男的權益，顯然霏霏欠缺對法秩序的尊重，考量到她已經坦承犯行，最終依犯誣告罪判處她有期徒刑4個月，緩刑3年，還要向指定機構提供90個小時的義務勞務，全案仍可上訴。

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