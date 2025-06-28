小王示愛人妻「賺錢養我就好」　正牌尪捉姦！他半裸開門比V

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫發現妻子小美（化名）與前同事阿強（化名）發生婚外情，去年10月間他前往某飯店捉姦，沒想到阿強不僅赤裸上身來開門，還對其他人比了「V」手勢；事後，人夫決定對阿強提告求償80萬元。台中地院法官審理之後，判阿強應賠償25萬元較為適當。

▲阿強和小美一同入住飯店，結果被趕到現場的人夫當場抓包。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他和阿強是前同事關係，阿強明知小美是他的妻子（夫妻倆現已離婚），仍在2024年8月至10月間與小美交往，兩人不僅互相傳送親密對話，還在2024年10月一同前往某飯店，被他當場抓包，憤而決定對阿強提告求償80萬元。

阿強則辯稱，他和小美只是朋友關係，去飯店是為了開慶生派對，當時還有其他朋友參加，他們沒有發生任何踰矩行為；他還反控人夫未經同意錄影、翻拍小美的手機照片，侵犯到他們的隱私權，屬於違法取證，應當不具備證據能力。

台中地院法官檢視小美和阿強的對話紀錄，發現兩人曾大聊性愛話題，包含「妳從什麼（時）候開始對我有感覺」、「我幫妳X」、「妳好好賺錢，養我就好」、「妳看我脱衣服（的）時候，很認真看」，阿強在明知小美已婚的情況下，仍傳送親暱訊息，甚至一同前往飯店，確實已經逾矩。

此外，法官還看了人夫拍攝的證據影片，當時人夫在飯店房間外面敲門，阿強來開門時上半身赤裸，接著對著拍攝者旁邊的人比了「V」手勢。法官認為，阿強聲稱去飯店是為了辦慶生派對，但在整段錄影畫面中，都沒有出現任何友人，因此難認阿強的抗辯為有理由。

最終，法官考量到雙方的經濟狀況等因素之後，判阿強應賠償人夫25萬元較為適當，全案仍可上訴。