妻激戰小王13次還寫「愛的行事曆」　夫氣炸求償百萬

記者黃翊婷／新北報導

一名人夫控訴，前年12月間他意外發現妻子小鳳（化名）與阿哲（化名）發生婚外情，他們在2年半的時間裡多次傳送親密訊息，妻子甚至將13次性行為記錄在行事曆上，讓他無法接受，憤而決定對阿哲提告求償100萬元。新北地院法官日前審理之後，判阿哲應賠償人夫30萬元較為適當。

▲人夫發現妻子小鳳與阿哲發生婚外情，妻子甚至將性行為日期寫在行事曆上。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他和小鳳結婚多年，2023年12月間意外發現小鳳外遇，進一步了解才知道，原來小鳳和阿哲早在2021年5月間就認識了，兩人在2021年5月至2023年12月間多次傳送親密訊息，光是2023年5月至9月，他們就發生至少13次性行為，這些全被寫在妻子的行事曆上。

人夫控訴，小鳳和阿哲發生性行為的地點，甚至包含他和小鳳的住所，兩人還曾在2023年11月一起出去旅遊，種種行為顯然已經嚴重侵害到他的配偶權，因而決定對阿哲提告求償100萬元。

阿哲經新北地院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何聲明或陳述書狀。

新北地院法官認為，阿哲明知小鳳為有配偶之人，仍與對方交往、發生性行為，確實侵害到人夫的配偶身分法益，構成侵權行為，考量到雙方的名下財產、所得、家庭狀況等因素，最終判他應賠償人夫30萬元較為適當，全案仍可上訴。