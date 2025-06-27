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社會 社會焦點 保障人權

妻自認討客兄　夫還遭小王「宣示愛情主權」：她是我老婆了

記者黃翊婷／綜合報導

中部一名人夫結婚後1年發現妻子小美（化名）外遇男性友人阿強（化名），小美甚至自認討客兄，他試圖挽留都沒有用，於是改向阿強勸說並警告「她是我的女人」，結果反被回擊「早不是了」，他憤而決定對2人提告求償50萬元。法官日前審理之後，判小美和阿強應連帶賠償人夫30萬元較為適當。

眼睛,男性,崩潰,憂鬱,受傷,難過,生病,害怕,恐懼（示意圖／CFP）

▲人夫發現妻子外遇，要求小王離開還遭到拒絕。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿強明知小美是有配偶之人，仍在2023年間與小美發展出「超友誼」的關係，嚴重破壞他的家庭生活圓滿、安全及幸福，侵害他的配偶關係身分法益，因而決定對2人提告求償50萬元。

小美辯稱，丈夫提出2份LINE通訊紀錄，她和丈夫的部分，都是2人對於婚姻的爭執或吵架過程，均為情緒性發言；丈夫和阿強的部份，則是阿強單方面對她做出情感表達，雖然不太道德，但還是與一般侵害配偶權的行為不同。

阿強也表示，他是在小美離婚之後，才與對方交往，之前一直都是單純的朋友關係。

不過，法官檢視人夫提出的對話內容證據，在人夫與小美的對話中，小美不僅對2人的婚姻是否還能繼續維持下去提出質疑，甚至直言「我都討客兄了，你不計前嫌嗎」、「他給我的愛是100％，讓我還有被偏愛、被愛的感覺」、「他現在在我家」，縱使人夫頻頻挽留，她都沒有答應回歸家庭。

而在人夫與阿強的對話紀錄中，人夫明確表示希望阿強遠離小美，阿強竟回答「辦不到，我太愛她了，也不可能放手」、「我認定她是我老婆了」，還在人夫氣憤表明「她是我的女人」時，回覆「早不是了」。

法官表示，除了對話紀錄之外，人夫還拿出小美和阿強的親密合照為證，從現有證據看來，2人確實有不正當的男女交往關係，甚至有同居行為，的確侵害到人夫的配偶權，考量到雙方的財產狀況，最終判小美和阿強應連帶賠償人夫30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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