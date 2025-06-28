未來一周內通知各國稅率　川普：有些國家要「開始繳稅了」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）27日在白宮召開記者會時表示，對於4月初宣布的「解放日關稅」政策，美方目前可能已與4至5個國家達成貿易協議，其他國家也正積極協商中，但「不是每個國家都會談成」，並預告最快未來一週內，將陸續發函通知各國所需承擔的關稅稅率。

川普在4月初宣布對全球實施高額「對等關稅」，當時全球市場一度震盪，隨後美方啟動90天緩衝期，暫時僅對進口商品課徵10%稅率，並開放各國在期間內與美國談判，爭取較低的長期稅率。這項暫緩措施即將於7月9日到期，外界關注是否會展延。

對此，川普強調，美國已經與中國、英國達成協議，還有2至3個國家也可能已簽署。他指出，雖然全球近200個國家中無法一一談妥，但美國政府將直接寄出通知信，「告訴他們在美國做生意要付多少錢」。

他進一步舉例，針對印度等大型經濟體，美方希望能透過協議，全面消除貿易障礙，讓美國企業得以公平進入市場，「我們會和印度達成協議，也會和中國持續做生意」。

不過川普也直言，「有些國家會感到失望，因為他們將不得不支付關稅」，並強調美國與各國關係良好，只是美方必須保護自身利益。

媒體問及是否可能延長對等關稅的暫緩期，川普則表示「都在選項中」，美方可以選擇延長，也可能提早結束，「我個人希望快點寄信出去，直接告訴所有國家，你們將支付25%的關稅」。