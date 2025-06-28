18國談判進度曝光！　美財長：有望9月1日前完成

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

隨著90天對等關稅暫緩期即將在7月9日到期，美國政府積極推進多項貿易協議。財政部長貝森特27日表示，華府正與18個主要貿易夥伴磋商，目標是在9月1日美國勞動節前，完成大部分協議，其中包含對中國稀土運輸協議的關鍵修正。

根據《路透社》報導，川普政府近期因應對伊朗核設施的軍事行動，以及國會對稅收與支出案的審議，曾短暫擱置關稅相關事務。不過在進入談判倒數階段後，白宮再次加速推動貿易進程。美方已向歐盟提交最新提案，印度也派遣代表團赴華府洽談。

貝森特（Scott Bessent）接受《福斯財經新聞網》專訪時透露，已有部分國家主動接洽，內容頗具誠意。他指出，美國目前聚焦18個重要貿易夥伴，「如果能在其中10到12國達成協議，加上其他約20個關鍵合作對象，我相信我們有機會在勞動節前完成大部分談判。」

針對暫緩期是否可能調整，總統川普則表態保留彈性，表示不排除延長或縮短期限，並預告「未來一週半內會通知各國他們將被課徵的關稅稅率」。川普更語出驚人地說，「我想直接寄信給每個國家說：恭喜，你們將支付25%的關稅。」

在美中貿易方面，貝森特表示，雙方已針對稀土礦物與磁鐵出口美國的協議進行調整。儘管北京在5月日內瓦會談中承諾取消4月以來的出口限制，但美方發現中國並未依約加速出口，導致供應鏈受影響，美方因此啟動反制。

「我現在有信心，磁鐵會照協議流通，」貝森特強調，這些關鍵材料將會如期運至原本定期進口的美國企業。他雖未透露細節，但白宮官員證實，這份更新協議是在本週內敲定。