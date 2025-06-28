參院投票限制總統開戰遭否決！川普轟炸伊朗核設施　民主黨嗆違憲

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國參議院當地時間27日以53票對47票否決民主黨籍參議員提姆．凱恩（Tim Kaine）提出的戰爭權限決議案。該案要求美國總統川普未來若再次對伊朗動武，必須先獲得國會授權。儘管以伊目前停火生效，國會與白宮在軍事權限上的爭議卻愈發明顯，反映出行政與立法部門對戰爭決策權的長期角力。

根據《今日美國》、《政客》，這項提案是在美軍21日空襲伊朗福爾多、伊斯法罕與納坦茲等核設施之後提出。凱恩主張，憲法將宣戰權明確賦予國會，總統不得單方面決定發動戰爭。他曾於川普首任期間推動類似法案，雖獲國會通過，但最終遭總統否決。此次投票結果幾乎沿黨派劃分，僅肯塔基州共和黨參議員蘭德．保羅（Rand Paul）支持該案，民主黨籍賓州參議員費特曼（John Fetterman）則因支持對伊朗動武立場，投下反對票。

川普此次下令空襲，為美軍首次動用3萬磅重的GBU-57穿甲炸彈，針對伊朗深層核設施進行打擊。美方聲稱此次行動「摧毀」了伊朗的核計畫，但參議員在機密簡報會後意見不一，部分共和黨人雖肯定行動成效，但對「徹底摧毀」的說法仍抱保留態度。

▲伊朗納坦茲（Natanz）鈾濃縮設施遭到美國空襲前後的衛星影像。（圖／路透）

川普在白宮記者會上重申，若未來發現伊朗仍具備濃縮鈾能力，將「毫不猶豫」再次動武。他與多名共和黨議員認為，總統作為三軍統帥，有權在不需國會授權的情況下迅速採取軍事行動。參議員林賽．葛蘭姆（Lindsey Graham）甚至警告，若所有軍事行動都需國會投票，恐「癱瘓國家」。

目前眾議院也有兩項類似決議待審，由跨黨派議員提出，強調總統不得在未經國會授權下對伊朗或其他國家動武。三位民主黨重量級委員會主席聯合聲明指出，應重申國會的戰爭監督角色，以防行政權過度擴張。

路透社／益普索最新民調顯示，美國民眾對伊朗可能報復空襲感到憂慮。近8成受訪者表示擔心伊朗將針對美國平民展開報復，並對駐中東美軍人員安全深感關切。