伊朗曾3次要脅「封鎖荷莫茲海峽」　趙軍：始終停留口頭恫嚇

▲油輪穿越荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

以色列和伊朗「全面停火」暫時達成一致，持續多久還得觀察，但外界更關注伊朗議會日前功過關閉荷莫茲海峽的決定。該海峽位於伊朗與阿拉伯半島之間，是從波斯灣到公海的唯一海上通道，成為波斯灣石油輸往歐洲、北美及亞洲的關鍵航道，也被稱為全球油氣運輸的「黃金通道」。雖然至今荷莫茲海峽未曾真正關閉，但1980年到1988年的兩伊戰爭期間，伊朗就多次以「封鎖」海峽為籌碼向國際社會施壓，至少發生過3次威脅，每次造成國際石油市場造成劇烈震蕩，甚至改變石油儲備和運輸航線。

▲回顧歷史，兩伊戰爭期間，伊朗曾三次威脅「封鎖」荷莫茲海峽。（圖／路透）

荷莫茲海峽是伊朗「黃金命脈」

荷莫茲海峽位於伊朗與阿拉伯半島之間，波斯灣沿岸國家如伊朗、伊拉克、沙烏地阿拉伯、科威特、阿聯酋的石油出口港口高度依賴此航道。自1959年伊朗率先將領海擴展至12海裡，1972年阿曼隨後跟進，這片水域便處於兩國聯合管控之下。伊朗更是長期駐軍於海峽關鍵島嶼，實際掌控其主體部分，使之逐步演變為其應對國際壓力的戰略威懾工具。

美國能源信息局數據顯示，2024年荷莫茲海峽的石油流量每天平均2000萬桶，相當於全球液體石油消費量的約20%。波斯灣地區國家的大多石油出口港，如伊朗阿巴斯港、伊拉克巴士拉港等均依賴該海峽。只要控制這處咽喉要道意味著主導該地區的石油出口，影響全球能源市場。

自20世紀70年代以來，伊朗控制荷莫茲海峽的多座主要島嶼，在島上駐軍，逐漸成為伊朗對外進行威懾的工具。每當政權受到重大威脅時，伊朗就會宣布關閉該海峽作為威脅，1980年到1988年的兩伊戰爭期間，伊朗「封鎖海峽」為武器的「威脅」至少有3次，每次衝擊國際石油市場造成劇烈震蕩，甚至改變石油儲備和運輸航線。

▲ 1980年-1986年伊朗「三次」威脅關閉荷莫茲海峽 。（記者任以芳整理／AI生成圖）

伊朗「封鎖海峽」的威脅至少3次

伊朗首次將封鎖海峽是1982年報復性威懾‌：當年伊朗反攻伊拉克遇阻，因沙烏地阿拉伯、科威特持續經濟援助伊拉克，為了報復這些國家，伊朗公開警告若海灣國家繼續支持，海峽運輸將不再安全。此言一出，倫敦布倫特原油價格即刻從34美元/桶飆升至39美元/桶，而美國原油期貨交易量單日激增30%。美國能源部緊急協調戰略石油儲備，歐洲國家則加速從北海油田增購原油，以減少對海灣石油的依賴。

第二次是1984年伊拉克大規模襲擊伊朗油輪：油輪戰爭爆發，伊朗再次動用「封鎖荷莫茲海峽」殺手，促發國際油氣市場產生連鎖反應，國際油價跳漲並出現國際原油儲備轉移。油價應聲上漲，直接推動沙烏地阿拉伯啓動大規模「海外儲油計劃」（1983年底至1984年初）並鋪設1200公里繞過海峽的輸油管道，阿聯酋也建設通往阿曼灣的新管線以規避風險。

第三次是1986年武力威脅謀談判‌：伊朗不僅口頭威脅，更襲擊科威特油輪，聲稱若西方持續偏袒伊拉克將徹底關閉海峽。國際油價於1986年1月，國際原油價格突破45美元/桶，創兩伊戰爭期間峰值，美國、日本和歐洲等地的工業巨頭紛紛囤積原油，庫存水平較平時大幅上升。

伊朗「封鎖」海峽始終是口頭威脅

上海外國語大學中東研究所副教授趙軍投書陸媒《環球時報》分析，綜觀兩伊戰爭期間的海峽危機，伊朗威脅關閉海峽的本質是「非對稱博弈」的無奈之舉，即利用荷莫茲海峽的地緣戰略價值，以石油為武器撬動國際博弈，實現避險目標。

趙軍指出，國際市場的反應則凸顯石油供應鏈的脆弱，「兩伊戰爭」中的海峽危機系列事件也成為後來國際社會重視能源安全通道的「重要」歷史原因，這也使得近年伊朗以「封鎖海峽」當手段的實際效果已明顯弱化，且暴露其戰略困境。

「舉例，2012年美國重啓對伊朗制裁以來，伊朗也多次在面臨危機時公開威脅要封鎖荷莫茲海峽。」趙軍進一步說，2020年，為回應美國攪動伊朗國內局勢、在中東扶植反伊「代理人」，伊朗在周邊海域舉行代號為「佐勒法加爾99」的海陸空三軍大規模演習，演練包括「海峽封控」等項目。

「最終威脅始終停留在『口頭恫嚇』層面」，趙軍分析，伊朗封鎖能力的有限性，等於自毀經濟，因為90%以上的石油通過荷莫茲海峽出口。

再者，國際社會已形成成熟的反制體系，如美國的強力護航、市場對衝機制等，「最近伊朗議會贊成的封鎖決議儘管引發短時油價波動，但市場已形成「恐慌—觀望—回調」的成熟反應機制，油價在飆高後迅即下跌至原狀」，趙軍分析。