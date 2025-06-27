碉堡剋星「炸出煉獄火光」！猛鑽地下恐怖引爆　美軍影片曝光

記者吳美依／綜合報導

五角大廈26日公布一段驚人影片，展示美軍21日用以轟炸伊朗3座核設施的「碉堡剋星」（bunker buster）炸彈如何運作，並且會對目標造成何等驚人的破壞力。

▲美軍B-2轟炸機投擲「鑽地巨彈」後，伊朗福爾多核設施出現明顯凹洞。（圖／路透）

慢動作影片顯示，一枚「碉堡剋星」GBU-57巨型鑽地彈（MOP）擊中通風井內的一個目標，揚起鋪天蓋地的巨量塵土，隨後出現令人眩目的巨大閃光。另一個角度可見，一枚巨型鑽地彈擊中目標，並在未引爆的情況下，穿過第2個通風井的拱形內部，持續深入設施。

. @thejointstaff demonstrated the incredible power of the MOP: pic.twitter.com/D0GANykrhm — DOD Rapid Response (@DODResponse) June 26, 2025

美軍21日對伊朗投擲的巨型鑽地彈，是在華府得知福爾多（Fordow）鈾濃縮廠的存在後，自2009年開始研發，只能夠透過B-2匿蹤轟炸機投擲。執行這次任務的飛行員表示，這是他們見過最明亮的爆炸，「看起來簡直就跟白天一樣」。

美軍參謀首長聯席會議主席（Joint Chiefs of Staff）凱恩（Dan Caine）在26日的記者會上說明，「與普通地面炸彈不同，你不會看到彈坑」，因為巨型鑽地彈的設計，必須鑽入深處才會爆炸。

▲美國打擊福爾多地下核設施前後的衛星影像。（圖／路透）

凱恩表示，一枚巨型鑽地彈可能產生的破壞效果有3種，那就是爆炸、破片殺傷、超壓，「在此情況下，任務空間的主要殺傷機制是超壓與爆炸的混合」，測試影片只顯示了一枚炸彈的效果，而「福爾多每個通風口的所有6件武器，都準確抵達預定位置……想像一下，爆炸6次之後會是什麼樣子。」

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