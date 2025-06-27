　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

碉堡剋星「炸出煉獄火光」！猛鑽地下恐怖引爆　美軍影片曝光

記者吳美依／綜合報導

五角大廈26日公布一段驚人影片，展示美軍21日用以轟炸伊朗3座核設施的「碉堡剋星」（bunker buster）炸彈如何運作，並且會對目標造成何等驚人的破壞力。

▲▼伊朗福爾多核設施遭美軍B-2轟炸機投擲「鑽地巨彈」後，清晰可見遭重創所留下的凹洞。（圖／路透）

▲美軍B-2轟炸機投擲「鑽地巨彈」後，伊朗福爾多核設施出現明顯凹洞。（圖／路透）

慢動作影片顯示，一枚「碉堡剋星」GBU-57巨型鑽地彈（MOP）擊中通風井內的一個目標，揚起鋪天蓋地的巨量塵土，隨後出現令人眩目的巨大閃光。另一個角度可見，一枚巨型鑽地彈擊中目標，並在未引爆的情況下，穿過第2個通風井的拱形內部，持續深入設施。

美軍21日對伊朗投擲的巨型鑽地彈，是在華府得知福爾多（Fordow）鈾濃縮廠的存在後，自2009年開始研發，只能夠透過B-2匿蹤轟炸機投擲。執行這次任務的飛行員表示，這是他們見過最明亮的爆炸，「看起來簡直就跟白天一樣」。

美軍參謀首長聯席會議主席（Joint Chiefs of Staff）凱恩（Dan Caine）在26日的記者會上說明，「與普通地面炸彈不同，你不會看到彈坑」，因為巨型鑽地彈的設計，必須鑽入深處才會爆炸。

▲▼ 美國打擊伊朗聖城庫姆（Qom）附近福爾多（Fordow）地下核設施前後的衛星影像。左圖6月20日，右圖6月22日。 。（圖／路透）

▲▼美國打擊伊朗聖城庫姆（Qom）附近福爾多（Fordow）地下核設施前後的衛星影像，左圖6月2日，右圖是6月22日。（圖／路透）

▲美國打擊福爾多地下核設施前後的衛星影像。（圖／路透）

凱恩表示，一枚巨型鑽地彈可能產生的破壞效果有3種，那就是爆炸、破片殺傷、超壓，「在此情況下，任務空間的主要殺傷機制是超壓與爆炸的混合」，測試影片只顯示了一枚炸彈的效果，而「福爾多每個通風口的所有6件武器，都準確抵達預定位置……想像一下，爆炸6次之後會是什麼樣子。」

衛星影像曝！美軍炸穿伊朗核設施「驚現6巨坑」　專家：仍有2疑點

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拿莫．伊漾要求公開道歉！　否則提告
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
加油要快！下周估調漲　重返近2個月高點
22歲牛郎遭「紅牌鴨王」活活打死！　判刑出爐
「什麼」不念ㄕㄜˊ！正解曝光　網：巧虎是正確的
惡警染毒吸到臉爛掉！還性侵女毒犯　重判出爐
快訊／首爾地鐵教大站「瓦斯外洩」全面封鎖　1人送醫
快訊／碩士醫美總監燒死叼菸惡男　遭判14年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

松本沙林毒氣事件31週年！殘害8命140人中毒　日人獻花哀悼

度蜜月竟送命！他海邊踏浪「遭雷擊亡」　目擊者悚憶：天氣超好

罕見！美多地直擊「火球墜落」伴隨巨大音爆　畫面曝光

男衝醫院背包突然「掏出1公尺長蛇」　醫生病患嚇：蛇還活著

快訊／首爾地鐵教大站「瓦斯外洩」！全面封鎖撤離　1人送醫

日狼師風暴！濫權偷拍小學女童更衣　群組成員曾對少女色色被捕

碉堡剋星「炸出煉獄火光」！猛鑽地下恐怖引爆　美軍影片曝光

32度高溫搭車「要求關窗開冷氣」　女慘被爆氣司機拖下車狂打

緬甸軍政府領袖承諾：最快年底舉辦大選

日本超市買到「山下智久菠菜」爆紅！　網笑：應該賣150萬

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

松本沙林毒氣事件31週年！殘害8命140人中毒　日人獻花哀悼

度蜜月竟送命！他海邊踏浪「遭雷擊亡」　目擊者悚憶：天氣超好

罕見！美多地直擊「火球墜落」伴隨巨大音爆　畫面曝光

男衝醫院背包突然「掏出1公尺長蛇」　醫生病患嚇：蛇還活著

快訊／首爾地鐵教大站「瓦斯外洩」！全面封鎖撤離　1人送醫

日狼師風暴！濫權偷拍小學女童更衣　群組成員曾對少女色色被捕

碉堡剋星「炸出煉獄火光」！猛鑽地下恐怖引爆　美軍影片曝光

32度高溫搭車「要求關窗開冷氣」　女慘被爆氣司機拖下車狂打

緬甸軍政府領袖承諾：最快年底舉辦大選

日本超市買到「山下智久菠菜」爆紅！　網笑：應該賣150萬

松本沙林毒氣事件31週年！殘害8命140人中毒　日人獻花哀悼

獨／台中男童高燒39度就診　驚見遭A流、B流、新冠三夾擊

度蜜月竟送命！他海邊踏浪「遭雷擊亡」　目擊者悚憶：天氣超好

3個技巧讓「戀愛運爆棚」！轉換生活軌跡、增加儀式感都很棒

賀瓏社死　命理師算出「物極必反」這時間有望復出

快訊／大雷雨炸3縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

快訊／12:56花蓮秀林規模3.3「極淺層地震」　最大震度2級

馬來西亞台灣形象展創造逾8800萬美元商機　AI創新應用區最亮眼

買少冰珍奶「吸到鐵條」台南衛生局稽查　業者送禮盒+200元致歉

罕見！美多地直擊「火球墜落」伴隨巨大音爆　畫面曝光

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

國際熱門新聞

台人不敢去了！日本飯店嘆：訂房退光光

快訊／川普：美中25日已簽署貿易協議　將打開中國大門

即／殺9人！日「推特殺人魔」白石隆浩伏法

短褲太鬆！田徑好手比賽大走光　愛爾達回應了

對等關稅暫緩期擬延長　美股收高404點

台女日本玩30公尺長溜滑梯「骨折」　

撕票銀行家之妻　老兵「注毒液」伏法

解放軍「可襲台飛彈數量」曝光

碉堡剋星炸出煉獄火光　美軍影片曝

泰國推大麻重新列毒　僅限醫療用途

以色列同意2周內結束加薩戰爭　條件曝

田徑選手「露巨鵰」畫面瘋傳！本人回應了

神秘國家爆以色列「假旗行動」　擬製造美國爆炸嫁禍伊朗

哈米尼首現身：美空襲伊朗「沒重大影響」

更多熱門

相關新聞

伊朗曾3次要脅「封鎖荷莫茲海峽」

伊朗曾3次要脅「封鎖荷莫茲海峽」

以色列和伊朗「全面停火」暫時達成一致，持續多久還得觀察，但外界更關注伊朗議會日前功過關閉荷莫茲海峽的決定。該海峽位於伊朗與阿拉伯半島之間，是從波斯灣到公海的唯一海上通道，成為波斯灣石油輸往歐洲、北美及亞洲的關鍵航道，也被稱為全球油氣運輸的「黃金通道」。雖然至今荷莫茲海峽未曾真正關閉，但1980年到1988年的兩伊戰爭期間，伊朗就多次以「封鎖」海峽為籌碼向國際社會施壓，至少發生過3次威脅，每次造成國際石油市場造成劇烈震蕩，甚至改變石油儲備和運輸航線。

解放軍「可襲台飛彈數量」曝光

解放軍「可襲台飛彈數量」曝光

報告曝空襲結果差？白宮：已啟動洩密調查

報告曝空襲結果差？白宮：已啟動洩密調查

美防長強調　空襲已摧毀伊朗核計畫

美防長強調　空襲已摧毀伊朗核計畫

哈米尼首現身：美空襲伊朗「沒重大影響」

哈米尼首現身：美空襲伊朗「沒重大影響」

關鍵字：

美軍伊朗核設施碉堡剋星鑽地彈GBU-57

讀者迴響

熱門新聞

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

《楓之谷Artale》出BUG GM幫改裝

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

「0.19要到了嗎？」　網滿手日幣：想繼續換

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！

台人不敢去了！日本飯店嘆：訂房退光光

阿家生蠔老闆被停業?　澎湖縣政府澄清

快訊／美秀集團深夜緊急聲明：與修齊即日起停止合作

更多

最夯影音

更多

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面