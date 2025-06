碉堡剋星「炸出煉獄火光」！猛鑽地下恐怖引爆　美軍影片曝光

記者吳美依/綜合報導

五角大廈26日公布一段驚人影片,展示美軍21日用以轟炸伊朗3座核設施的「碉堡剋星」(bunker buster)炸彈如何運作,並且會對目標造成何等驚人的破壞力。

▲美軍B-2轟炸機投擲「鑽地巨彈」後,伊朗福爾多核設施出現明顯凹洞。(圖/路透)

慢動作影片顯示,一枚「碉堡剋星」GBU-57巨型鑽地彈(MOP)擊中通風井內的一個目標,揚起鋪天蓋地的巨量塵土,隨後出現令人眩目的巨大閃光。另一個角度可見,一枚巨型鑽地彈擊中目標,並在未引爆的情況下,穿過第2個通風井的拱形內部,持續深入設施。

. @thejointstaff demonstrated the incredible power of the MOP: pic.twitter.com/D0GANykrhm