伊朗3座核設施「破壞規模」曝光　BBC分析衛星照：很難修復

▲衛星影像顯示，美軍空襲過後，福爾多核設施出現6個巨大彈坑。（圖／翻攝衛星公司Maxar）



記者吳美依／綜合報導

美國21日發動「午夜重錘」行動（Operation Midnight Hammer），空襲伊朗3座核設施，並且堅稱「徹底摧毀」目標，但被部分輿論質疑。BBC邀請多名專家，分析襲擊前後的衛星影像指出，華府究竟對伊朗核設施造成哪些破壞。

福爾多（Fordo）地下核設施

福爾多位於聖城庫姆（Qom）附近山區，位於地下深處的核設施，負責生產濃縮鈾。

衛星影像可見，美軍出動B-2轟炸機投擲「碉堡剋星」GBU-57巨型鑽地彈後，附近地表出現6個巨大彈坑，周遭散落塵土與殘骸。

▲24日衛星影像顯示，福爾多核設施遇襲痕跡。（圖／路透）

以色列隔日再次發動攻擊，打擊更多設施並破壞通行路線，使得人員難以接近修復。衛星影像可見建築物被毀，現場留下空襲彈坑、燒焦與塵土痕跡。

克蘭菲爾德大學（Cranfield University）能源技術中心主任、爆炸效應專家勞倫斯（Trevor Lawrence）表示，「如果地下深處發生足以將混凝土炸出地面的強烈爆炸，將對地下結構造成重大破壞」，考量到核設施構造極其複雜，恐怕很難在短期內修復，甚至根本無法修復。

伊斯法罕（Isfahan）核技術中心

伊斯法罕核技術中心，是伊朗規模最大的核研究設施，負責將天然鈾轉化為可供濃縮設施使用的原料，先前2度被以色列襲擊，21日又成為美軍目標。

衛星影像顯示，園區內大量建築物受損，其中一棟主要設施幾乎完全被毀。園區北側隧道入口的毀損情況尤其明顯，另外2處隧道入口也有新的破壞痕跡。

▲隧道入口遭美國空襲前後的衛星影像。上下圖分別攝於6月20日和22日。（圖／路透）

▲隧道入口出現破壞痕跡。（圖／路透）



分析公司Maiar評估，這些入口可能遭到「中度」結構性破壞，因為雖然周圍出現燒焦痕跡，但混凝土結構受損情況有限，上方土層也未見明顯崩塌。伊朗先前在隧道入口「堆土加固」，可能降低空襲破壞力。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）專家坎西安（Mark Cancian）表示，其中一處隧道入口的碎片呈焦黑狀，如果是內部爆炸與火災導致，恐怕需要耗費數年修復，但也可能是武器本身造成，而非真的炸穿。此外，另一處隧道入口看起來僅被沙土覆蓋，幾周內即可開通。

▲▼納坦茲遭美國空襲前後的衛星影像。22日設施中央出現2個明顯彈坑，24日彈坑已被泥土覆蓋。（圖／路透）

納坦茲（Natanz）核設施



納坦茲是伊朗主要的鈾濃縮設施，同樣成以美聯合打擊目標。

22日衛星影像顯示，美軍空襲後，設施中央的大片區域出現2個明顯彈坑，據信地下設施包括負責濃縮鈾的離心機。但24日衛星影像卻顯示，2個彈坑已被泥土覆蓋，可見德黑蘭或許已經著手處理設施受損情況。

科學與國際安全研究所（ISIS）專家奧爾布賴特（David Albright）解釋，「就像你家屋頂破洞時會做的一樣，他們可能也希望，至少對下一次鑽地彈攻擊提供一些阻力。」