　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九結束大陸行　訪光電產業園如好奇寶寶「狂寫筆記」

▲▼前總統馬英九參訪敦煌光電產業園。（圖／記者陳冠宇攝）

▲前總統馬英九參訪敦煌光電產業園。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／敦煌報導

前總統馬英九第四度訪問大陸，今（27）日結束為期近兩周的行程。他此行最後一個參訪，是上午前往敦煌光電產業園，參觀熔鹽塔式光熱發電站。馬英九一邊聽講解，一邊低頭狂寫筆記，還不時發問，展現旺盛的好奇心。

馬英九此行是應大陸方面邀請，於6月14日至27日率「大九學堂」學員至福建、甘肅參訪。重點行程包括出席海峽論壇、公祭中華人文始祖伏羲大典，以及兩岸共同弘揚中華文化活動等。

馬英九此行還分別會見了大陸全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤、福建省委書記周祖翼、甘肅省委書記胡昌升等人。

▲▼前總統馬英九參訪敦煌光電產業園。（圖／記者陳冠宇攝）

▲馬英九邊聽解說邊寫筆記。（圖／記者陳冠宇攝）

馬英九一行今日將返回台灣，在離開甘肅前的最後一個公開行程，是參訪敦煌光電產業園。他在參觀時，如同好奇寶寶，不時向講解人員進行詢問，例如大陸太陽能發電佔比多少等，還兩度拿起隨身冊子起來做筆記。

碰巧的是，為馬英九講解的首航高科能源技術股份有限公司董事長黃文博是泉州人，他用閩南語向馬自我介紹「（我）泉州人」，馬也以閩南語回應「我聽了就知道」，黃則說泉州人有「地瓜腔」。馬繼續表示，「我是台灣人，你知道嗎？」，黃文博笑著回應「台灣人啊」。

首航高科創建於2001年，總部位於甘肅，從事光熱發電、光熱儲能+多能互補、餘熱發電等領域的研發設計與製造。馬英九今日參訪的是該公司位於敦煌的100MW熔鹽塔式光熱發電站。

▼首航敦煌100MW熔鹽塔式光熱發電站。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼前總統馬英九參訪敦煌光電產業園。（圖／記者陳冠宇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／11縣市大雨特報！冷心低壓來襲　雨勢下到深夜
拿莫．伊漾要求公開道歉！　否則提告
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
加油要快！下周估調漲　重返近2個月高點
22歲牛郎遭「紅牌鴨王」活活打死！　判刑出爐
「什麼」不念ㄕㄜˊ！正解曝光　網：巧虎是正確的
惡警染毒吸到臉爛掉！還性侵女毒犯　重判出爐
快訊／首爾地鐵教大站「瓦斯外洩」全面封鎖　1人送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

伊朗曾3次要脅「封鎖荷莫茲海峽」　趙軍：始終停留口頭恫嚇

甘肅省委書記：秉持兩岸一家親理念　推動隴台交流交往

馬英九結束大陸行　訪光電產業園如好奇寶寶「狂寫筆記」

上海版《絕命終結站6》！東方明珠塔疑「熱炸」　遊客驚聲尖叫

「團結國家十講」讓兩岸大脫鉤　陸學者：賴的系統化新台獨宣言　

餐廳吃白飯免費！廣東老人半年來每天報到　老闆娘吐真實心聲

北京小學路口爆嚴重車禍！多名幼童被撞飛　1女童躺血泊中

全身90%燒傷！陸少年「吸打火機上癮」致燃爆…手指終生無法伸直

回應馬英九？　宋濤：台灣前途由兩岸全體中國兒女共同決定

國台辦痛批「大罷免」　陸委會：還以為是在野黨發言人

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

伊朗曾3次要脅「封鎖荷莫茲海峽」　趙軍：始終停留口頭恫嚇

甘肅省委書記：秉持兩岸一家親理念　推動隴台交流交往

馬英九結束大陸行　訪光電產業園如好奇寶寶「狂寫筆記」

上海版《絕命終結站6》！東方明珠塔疑「熱炸」　遊客驚聲尖叫

「團結國家十講」讓兩岸大脫鉤　陸學者：賴的系統化新台獨宣言　

餐廳吃白飯免費！廣東老人半年來每天報到　老闆娘吐真實心聲

北京小學路口爆嚴重車禍！多名幼童被撞飛　1女童躺血泊中

全身90%燒傷！陸少年「吸打火機上癮」致燃爆…手指終生無法伸直

回應馬英九？　宋濤：台灣前途由兩岸全體中國兒女共同決定

國台辦痛批「大罷免」　陸委會：還以為是在野黨發言人

快訊／11縣市大雨特報！冷心低壓來襲　雨勢下到深夜

蕭敬騰夫妻「2個月掉的淚比2年還多」　慶生傷感：接連失去奶奶、愛犬

實體百貨開始「不賣東西」了　卻讓你更想再去一趟

桃園大園深夜3車連環撞「中間白車超慘」　肇事男恍神追尾釀2傷

松本沙林毒氣事件31週年！殘害8命140人中毒　日人獻花哀悼

獨／台中男童高燒39度就診　驚見遭A流、B流、新冠三夾擊

度蜜月竟送命！他海邊踏浪「遭雷擊亡」　目擊者悚憶：天氣超好

3個技巧讓「戀愛運爆棚」！轉換生活軌跡、增加儀式感都很棒

賀瓏社死　命理師算出「物極必反」這時間有望復出

快訊／大雷雨炸3縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

大陸熱門新聞

大媽一句「我要去煮飯了」　意外擋下687萬詐騙

餐廳吃白飯免費！廣東老人半年來每天報到　老闆娘吐真實心聲

陸最強學霸班！全班45人有43人高考逾600分　班導查成績笑到嘴角歪

快訊／馬英九在宋濤面前談統一：要尊重台灣人民意願

網爆小米前總監「包養200正妹」　陪3天給410萬元

北京小學路口爆嚴重車禍！多童被撞飛重傷

上海版《絕命站6》！東方明珠疑「熱炸」

治沙70年！中國「死亡之海」將成大綠洲

陸禁止旅客攜帶「被召回行動電源」上飛機

搶學霸大戰！北大坐夜車「截胡」清大

快訊／「首來族」7/1起「免費限期」辦台胞證

90%燒傷！陸少年「吸打火機上癮」引火上身

男子受夠「推銷電話」怒告銀行！獲賠2萬元

回應馬英九？　宋濤：台灣前途由兩岸全體中國兒女共同決定

更多熱門

相關新聞

回應馬英九？　宋濤：台灣前途由兩岸全體中國兒女共同決定

回應馬英九？　宋濤：台灣前途由兩岸全體中國兒女共同決定

前總統馬英九今（26）日於敦煌一場活動中脫稿表示，兩岸要「和平民主統一」，和平是勿使用武力，民主則是尊重台灣人民的意願。被安排在活動最後進行結語發言的大陸國台辦主任宋濤，也疑似回應馬英九，稱「台灣是兩岸中國人的台灣，台灣的前途命運要由兩岸全體中國兒女來共同決定」。

快訊／馬英九在宋濤面前談統一：要尊重台灣人民意願

快訊／馬英九在宋濤面前談統一：要尊重台灣人民意願

馬英九訪莫高窟　兩岸遊客「馬總統」、「台灣回歸」聲此起彼落

馬英九訪莫高窟　兩岸遊客「馬總統」、「台灣回歸」聲此起彼落

馬英九訪酒泉衛星發射中心　讚嘆：中華民族了不起

馬英九訪酒泉衛星發射中心　讚嘆：中華民族了不起

黃暐瀚認同「台灣當然是國家」　蕭旭岑駁：我們的國家叫中華民國

黃暐瀚認同「台灣當然是國家」　蕭旭岑駁：我們的國家叫中華民國

關鍵字：

馬英九甘肅敦煌光電產業園

讀者迴響

熱門新聞

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

《楓之谷Artale》出BUG GM幫改裝

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

「0.19要到了嗎？」　網滿手日幣：想繼續換

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！

阿家生蠔老闆被停業?　澎湖縣政府澄清

台人不敢去了！日本飯店嘆：訂房退光光

威力彩包牌注注中獎　花800元爽抱17.53億

更多

最夯影音

更多

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面