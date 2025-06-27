馬英九結束大陸行　訪光電產業園如好奇寶寶「狂寫筆記」

▲前總統馬英九參訪敦煌光電產業園。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／敦煌報導

前總統馬英九第四度訪問大陸，今（27）日結束為期近兩周的行程。他此行最後一個參訪，是上午前往敦煌光電產業園，參觀熔鹽塔式光熱發電站。馬英九一邊聽講解，一邊低頭狂寫筆記，還不時發問，展現旺盛的好奇心。

馬英九此行是應大陸方面邀請，於6月14日至27日率「大九學堂」學員至福建、甘肅參訪。重點行程包括出席海峽論壇、公祭中華人文始祖伏羲大典，以及兩岸共同弘揚中華文化活動等。

馬英九此行還分別會見了大陸全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤、福建省委書記周祖翼、甘肅省委書記胡昌升等人。

▲馬英九邊聽解說邊寫筆記。（圖／記者陳冠宇攝）

馬英九一行今日將返回台灣，在離開甘肅前的最後一個公開行程，是參訪敦煌光電產業園。他在參觀時，如同好奇寶寶，不時向講解人員進行詢問，例如大陸太陽能發電佔比多少等，還兩度拿起隨身冊子起來做筆記。

碰巧的是，為馬英九講解的首航高科能源技術股份有限公司董事長黃文博是泉州人，他用閩南語向馬自我介紹「（我）泉州人」，馬也以閩南語回應「我聽了就知道」，黃則說泉州人有「地瓜腔」。馬繼續表示，「我是台灣人，你知道嗎？」，黃文博笑著回應「台灣人啊」。

首航高科創建於2001年，總部位於甘肅，從事光熱發電、光熱儲能+多能互補、餘熱發電等領域的研發設計與製造。馬英九今日參訪的是該公司位於敦煌的100MW熔鹽塔式光熱發電站。

▼首航敦煌100MW熔鹽塔式光熱發電站。（圖／記者陳冠宇攝）