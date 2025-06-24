黃暐瀚認同「台灣當然是國家」　蕭旭岑駁：我們的國家叫中華民國

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德22日發表「團結國家十講」第一講，媒體人黃暐瀚點出該談話重點「台灣當然是國家」，未料引起大批網友質疑批評，黃暐瀚則貼出前總統馬英九也稱台灣是國家的昔日發言，強調「現在換人講，一樣覺得很好，自己沒變」。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑留言回應，這是口語上的截取，並無法代表馬前總統對國家定位的立場，「台灣當然不是我們的國家，我們的國家叫中華民國」。

黃暐瀚23日先是分享總統賴清德「團結十講」第一講談話內容，更點出多項談話重點，其中一點「台灣當然是國家」，引起大批網友質疑批評「國名就是中華民國」。

黃暐瀚則貼出前總統馬英九過往稱「台灣是國家」談話內容強調，當初聽到，自己覺得很好，也支持。現在換人講，一樣覺得很好，台灣就是大家的國家！（中華民國也是我們的國家；中華民國台灣，也是），有很多網友覺得不對，直斥台灣不是國家，台灣只是地名，想問問這些人，當初有像現在這麼生氣嗎？是誰變了？為什麼變？自己很清楚，自己沒變。

此篇貼文引起各界討論，也引來馬英九基金會執行長蕭旭岑留言表示，有關瀚哥引用媒體引述馬前總統過去提及「台灣也是國家」、「我是台灣的總統」，這是屬於口語上的截取，或者是使用英文的一種便稱（我是來自台灣的總統），並無法代表馬前總統對國家定位的立場。

蕭旭岑表示，一個政治人物的論述，還是必須要看其長年的表述與堅持。馬前總統向來主張「台灣是我們的家園，中華民國是我們的國家」，事實上，依據中華民國憲法，台灣並非國名，只有中華民國才是國名，除非修憲，否則任何表示「台灣是我們的國家」的說法，不管是出自賴清德總統或任何人，都是違憲而且錯誤的。

蕭旭岑認為，「台灣當然不是我們的國家，我們的國家叫中華民國」。這是邏輯上很清楚的分野，否則出生在南投，是否也可稱國家叫南投？出生在金門、澎湖的鄉親，是否也可稱呼國家叫金門、澎湖？

蕭旭岑指出，馬前總統任內與卸任後，曾多次慎重表示，中華民國憲法就是「一中」憲法，這裡的「一中」就是中華民國，包括台灣地區與大陸地區，兩岸同屬一個中國，各自表述不同。他們表述「一個中國」就是中華民國，不會表述到「兩個中國」、「一中一台」或「台灣獨立」，因為這是中華民國憲法所不容許的。這樣的定位非常明確，也符合台灣最多數人利益。

最後，蕭旭岑強調，大家都深愛台灣，但台灣是家園，要將台灣變成國家的名稱，如果沒有修憲，只是徒增社會紛擾與不利國人團結。這也是賴清德總統必須要非常慎重的，畢竟賴不只是民進黨主席，還是依據中華民國憲法就職的中華民國總統，除了遵守憲法，賴清德不該，也不能有其他的表述方式。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）