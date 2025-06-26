馬英九訪莫高窟　兩岸遊客「馬總統」、「台灣回歸」聲此起彼落

▲前總統馬英九參訪敦煌莫高窟。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／敦煌報導

前總統馬英九四訪大陸，行程接近尾聲。他今（26）日赴敦煌莫高窟參觀時，引來現場大量兩岸遊客圍觀，有台灣民眾高呼「馬總統」，引來馬英九的回應；還有疑似是大陸遊客的人，向他高呼「台灣回歸」。

馬英九此行是應大陸方面邀請，於6月14日至27日率「大九學堂」學員至福建、甘肅參訪。在大陸行接近尾聲之際，他於今日上午參訪敦煌莫高窟，預計下午出席「兩岸共同弘揚中華文化活動」；明日訪問敦煌光電產業園，並返回台灣。

儘管今天是平常日，莫高窟景區內仍遊客如織，馬英九也與現場兩岸民眾多有互動。正在參觀的台灣遊客，注意到馬英九一行的大陣仗，有人眼尖認出馬英九並大喊「馬總統」，另一邊則有大陸民眾高呼「小馬哥」。

在馬英九向遊客微笑、揮手示意時，有台灣遊客主動用閩南語呼喊「（我）台灣來的」，馬英九停下腳步並以閩南語詢問「你是台灣哪裡啊？」，獲得回覆「台南」、「台中」，馬英九隨即也小小歡呼一下。

在記者採訪區域附近，出現一位年齡約為20至30歲的大陸男遊客，自稱是馬英九的粉絲，有現場保安人員敦促他繼續向前移動，這名粉絲則回應自己想看看馬英九，因為「他是我偶像，我喜歡他很久了」。

▲兩岸遊客圍觀馬英九一行。（圖／記者陳冠宇攝）

另一段大陸國台辦主動向媒體發布的影片顯示，在諸多遊客當中，有一名大陸民眾大喊「台灣要回歸」，接著邊做出「過來」手勢、邊用不太標準的閩南語說著「台灣要回來」，講完之後還自己拍手。

在小紅書上，也有多位大陸網友發文稱在莫高窟偶遇馬英九，其中一位說「（馬英九）面帶笑容，看著親切的感覺」，另一位表示「偶遇馬先生，超級親民！直奔我走來」，並標記「偶遇明星」。還有網友說，自己昨天在陽關也看到了馬。

莫高窟的開鑿從十六國時期至元代，前後延續約1000年。莫高窟現有洞窟735個，保存壁畫4.5萬多平方公尺，彩塑2400餘尊，唐宋木構窟簷5座，是中國石窟藝術發展演變的一個縮影，在石窟藝術中享有崇高的歷史地位。

▼馬英九在大陸國台辦主任宋濤陪同下進行參訪。（圖／記者陳冠宇攝）