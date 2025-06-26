馬英九再脫稿演出！　宋濤面前談統一：要尊重台灣人民意願

▲前總統馬英九出席「兩岸共同弘揚中華文化活動」。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／敦煌報導

前總統馬英九四訪大陸，他今（26）日出席「兩岸共同弘揚中華文化活動」時致詞，再度脫稿演出，於大陸國台辦主任宋濤及甘肅省委書記胡昌升面前強調，兩岸要「和平、民主統一」，和平是勿使用武力，民主則是尊重台灣人民的意願。語畢，全場響起掌聲。

由敦煌研究院、馬英九基金會共同主辦的「兩岸共同弘揚中華文化活動」，今日下午在甘肅的敦煌研究院舉行。胡昌升、馬英九依序致詞，並由被譽為「敦煌女兒」的敦煌研究院名譽院長樊錦詩進行演講，最後由宋濤分享結語。

在約10分鐘的演講中，馬英九首先談論中華文化。他表示，兩岸同文同種、同根同源，都是炎黃子孫，共享5000年的中華文化，而中華文化源遠流長、博大精深，是世界各地華人共同的精神財富，也是中國人最珍貴的資產。中華文明更是世界上唯一傳承5000年沒有間斷的文明，經過多年來兩岸共同努力，歷久彌新。

馬英九強調，儘管兩岸有不同的社會背景、發展脈絡與政策，但對於中華文化的重視與傳承是兩岸共同的責任。他說，中華文化早已在台灣民眾內心最深處的DNA，大部分的台灣人對中華文化的認同，都有非常堅定的信念，例如民間信仰的關公、媽祖、神農大帝，就是凝聚兩岸民間最重要的力量。

談完文化之後，馬英九話鋒一轉，談到馬家故事。他詢問現場，「知道我是中國哪一省出生的嗎？」，台下有人說香港，他自己接著回應，「我是湖南人，可是我是在香港出生的，你們上當了」。

他表示，自己來大陸參加這麼多活動也很有意思，他們家有三個姐姐、一個妹妹，前面三個都在大陸出生，他自己是逃難到了香港之後在香港出生，小妹在台灣出生，所以五個兄弟姐妹一生就是逃難的過程。

馬英九指出，他的老家是湖南湘潭，「跟貴方的毛主席是同鄉」，他媽媽是湖南寧鄉人，是劉少奇的同鄉，所以關係是非常的深厚，他也很高興能夠在這些年來不斷地推動兩岸的關係，讓台灣的老百姓跟大家都能夠接觸。

馬英九接著強調，「我的主張是兩岸要和平民主統一」。語畢，台下響起一片掌聲。他接著解釋，和平是不要使用武力或者是武力的威脅，民主就是要尊重台灣人民的意願，「大家說對不對？」。隨後，台下再度響起掌聲。

馬英九最後說，今天非常高興能夠和大家共聚一堂，「我沒有完全依照我們同事準備的講稿，有點脫稿演出，如有不當請各位指教，謝謝各位。」

事實上，儘管馬英九此行中，因陸方安排，媒體可近身採訪的機會並不多，但是馬英九數度把握台灣媒體在場的機會，刻意提及「我們（中華民國）憲法」、將演講稿中字詞口誤為「中華民國」。今日則直接脫稿演出，表明他對兩岸政治深水區的態度。