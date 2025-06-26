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大陸 大陸焦點 特派現場

回應馬英九？　宋濤：台灣前途由兩岸全體中國兒女共同決定

▲▼大陸國台辦主任宋濤。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦主任宋濤。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／敦煌報導

前總統馬英九今（26）日於敦煌一場活動中脫稿表示，兩岸要「和平民主統一」，和平是勿使用武力，民主則是尊重台灣人民的意願。被安排在活動最後進行結語發言的大陸國台辦主任宋濤，也疑似回應馬英九，稱「台灣是兩岸中國人的台灣，台灣的前途命運要由兩岸全體中國兒女來共同決定」。

由敦煌研究院、馬英九基金會共同主辦的「兩岸共同弘揚中華文化活動」，今日下午在甘肅的敦煌研究院舉行。甘肅省委書記胡昌升、馬英九依序致詞，並由被譽為「敦煌女兒」的敦煌研究院名譽院長樊錦詩進行演講，以及兩岸青年代表進行分享，最後由宋濤結語致詞。

宋濤以「中國國民黨前主席」稱呼馬英九，並稱「剛才胡昌升書記、馬英九先生都談了很好的意見」。

宋濤表示，當前民進黨當局極力干擾阻礙兩岸人員的往來和各領域的交流合作，但是島內（指台灣）要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，誰也改變不了。兩岸同胞走近走親的願望誰也壓制不住，「希望廣大台灣同胞感悟中華文化的精神力量，敢於衝破民進黨當局的阻撓限制，積極參與兩岸交流，自覺地做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者」。

宋濤提到，追求國家統一是中華文化的精神的重要內涵，中華民族自古以來，秉持天下大同的理念，把大一統看作天經地義的事，但是民進黨當局不遺餘力地篡改歷史真相，處心積慮地搞去中國化、文化台獨，企圖割裂兩岸歷史文化的連接，抹滅中華民族歷史，企圖以台制華、遏制中國統一和中華民族的偉大復興。

宋濤還強調，「台灣是兩岸中國人的台灣，台灣的前途命運要由兩岸全體中國兒女來共同決定，我們始終主張在一個中國原則的基礎上，同台灣的政黨、政治團體、有識之士來共商祖國統一的台灣方案。」

宋濤續指，「所以兩岸同胞要攜起手來，站穩中華文化的立場，堅決反對台獨，堅持一個中國原則和九二共識，堅定捍衛中華民族根本的利益和兩岸同胞的共同利益，把兩岸關係發展的前途命運牢牢掌握在兩岸中國人的手中。」

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關鍵字：

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