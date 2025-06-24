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大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九訪酒泉衛星發射中心　讚嘆：中華民族了不起

▲▼馬英九參訪酒泉衛星發射中心。（圖／記者陳冠宇攝）

▲馬英九參訪酒泉衛星發射中心。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／酒泉報導

前總統馬英九正在甘肅進行訪問，今（24）日他參訪酒泉衛星發射中心時，望向發射台直呼雄偉，並讚嘆「中華民族真是了不起」。該發射中心是世界三大載人航天發射場之一。

頂著烈日，馬英九在大陸國台辦主任宋濤的陪同下，兩人戴著帽子與墨鏡，在酒泉衛星發射中心測試發射總體工程師賀鵬舉的現場解說之下進行參訪。此次共安排參訪三處地點，前兩者因軍事保密而僅有代號；最後一處則為「載人航天（航太）發射架」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪表示，馬英九與大九學堂同學到酒泉衛星發射中心參訪，「我們非常的感動」，中國大陸的航天技術已經是獨步全球；同學們都非常驚豔，一方面看到大陸航天技術的發展，各一方面長了見識，能夠親眼看到發射台，他們都感到非常興奮。

蕭旭岑轉述，馬英九於參訪時讚嘆「中華民族真是了不起」，錢學森（被譽為大陸「導彈之父」和「航天之父」）當年從美國返回大陸貢獻所學，幫助大陸建造航天技術，對兩岸來講有很多啟發。

▼酒泉衛星發射中心航天發射塔架。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼馬英九參訪酒泉衛星發射中心。（圖／記者陳冠宇攝）

蕭旭岑強調，馬英九在海峽論壇曾說，兩岸應該要「和（和平）與合（合作）」，我們一方面欣然看到大陸有這樣的航天技術發展，二來也希望兩岸的未來能夠走向和平跟合作，包含大陸的先進科技與技術，「我們也很希望能夠跟大陸來一起共同的成長跟分享」。

酒泉衛星發射中心又稱為「東風航天城」，位於甘肅省酒泉市東北地區、內蒙古自治區阿拉善盟額濟納旗巴丹吉林沙漠邊緣，始建於1958年，主要用於執行中軌道、低軌道及高傾角軌道的科學實驗衛星、返回式衛星及載人航天的發射任務。

據公開資料，酒泉衛星發射中心佔地面積約2800平方公里，地勢平坦，人煙稀少，乾燥少雨，每年約有300天可進行發射試驗，是大陸組建最早，規模最大，技術最先進的綜合性試驗發射場，也是大陸唯一的載人航天發射場，世界三大載人航天發射場之一。

▼馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼馬英九參訪酒泉衛星發射中心。（圖／記者陳冠宇攝）

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